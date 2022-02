EÚ sa nedohodne na nových fiškálnych pravidlách skôr než koncom 2023

Brusel 4. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) sa zrejme nedohodne na nových fiškálnych pravidlách skôr než niekedy na konci roka 2023. Diskusie o reforme takzvaného Paktu stability a rastu budú trvať celý tento rok a zrejme aj väčšinu budúceho roka. To znamená, že EÚ ešte na budúci rok nebude mať rámec, podľa ktorého by sa mala riadiť pri opatrnom znižovaní výdavkov.



Platnosť Paktu stability a rastu bola dočasne pozastavená v roku 2020 pre koronakrízu, aby vlády mohli fiškálne stimulovať ekonomiky a bojovať proti pandémii. Pravidlá by opäť mali začať platiť od roka 2023. Predtým je však potrebné ešte ich prispôsobenie novej ekonomickej realite, keďže pandémia spôsobila prudké zvýšenie verejných dlhov. Členské krajiny EÚ sa takisto dohodli v rámci obnovy po koronakríze na rozsiahlych investíciách do prechodu na zelenšiu ekonomiku.



Európska komisia (EK) však predloží návrhy na reformu paktu až v júni, uviedli bruselské zdroje. To znamená, že po letnej pauze budú mať predstavitelia EÚ len niekoľko mesiacov na to, aby uzavreli dohodu týkajúcu sa komplikovanej a politicky citlivej záležitosti.



"Nie je pravdepodobné, že do konca roka sa stihne kompletná revízia Paktu stability a rastu," uviedol člen výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti Markus Ferber. "Dokonca aj keby Komisia dodržala aktuálne časový rozvrh a mala hotový návrh do polovice roka, na čo by som sa nespoliehal, polrok je príliš krátkou dobou na dokončenie takéhoto legislatívneho procesu." Dodal, že dokončenie celého procesu bude trvať minimálne 1 rok.



Aj podľa ďalších bruselských zdrojov bude revízia fiškálnych pravidiel hotová najskôr na konci budúceho roka. Preto budú veľmi dôležité pokyny EK pre rok 2023.



Vlády sú si však vedomé, že aj bez nových pravidiel budú musieť obmedziť fiškálnu podporu pre ekonomiky. EK začiatkom marca vládam oznámi, aké kritériá majú používať pri plánovaní rozpočtov pre rok 2023, čo zrejme bude signalizovať aj podobu budúcej reformy paktu.