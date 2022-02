EÚ sa obáva vplyvu vojny na Ukrajine na potravinovú bezpečnosť

Brusel 28. februára (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu a sankcie Európskej únie (EÚ) proti Moskve budú bolestivé pre poľnohospodárov, spotrebiteľov, výrobcov hnojív a vývozcov poľnohospodárskych produktov, varovala v pondelok Európska komisia (EK).



Nákupcovia obilia sa musia pripraviť na nárast cien, keďže na Rusko a Ukrajinu pripadá viac než 30 % globálneho obchodu so pšenicou, 32 % s jačmeňom, 17 % s kukuricou a viac než 50 % obchodu so slnečnicovými olejmi, semenami a potravinami, uviedol tajomník Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Michael Scannell.



EÚ tiež dováža z regiónu veľké množstvo krmiva a hnojív a európski producenti hnojív sú závislí na ruskom plyne.



"Následky tejto ruskej agresie budú mať veľký vplyv na náš poľnohospodársky a potravinársky sektor, bude bolestivý," povedal Scannell pred mimoriadnym zasadnutím ministrov poľnohospodárstva EÚ, ktoré sa bude konať v stredu (2. 3.) a ktoré by sa malo sústrediť na potravinovú bezpečnosť.



Scannell povedal pred poľnohospodárskym výborom Európskeho parlamentu, že pozornosť sa teraz sústredí na čiernomorské prístavy, z ktorých sa dopravuje väčšina ukrajinského exportu obilia. Tento obchod sa aktuálne prakticky zastavil. Dodal, že táto kríza zrejme bude pokračovať v strednodobom horizonte, keďže zjavne ovplyvní tohtoročnú úrodu.