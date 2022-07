EÚ sa počas českého predsedníctva sústredí na energetiku

Štrasburg 6. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) sa viac sústredí na energetiku vzhľadom na ruskú vojnu na Ukrajine, keďže Česká republika v stredu predstavila svoje priority pri prevzatí predsedníctva bloku od Francúzska. TASR správu prevzala z AFP.



"Musíme sa pripraviť na ďalšie prerušenia dodávok plynu, dokonca aj na úplné odpojenie od Ruska," povedala pred Európskym parlamentom šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Uviedla pritom, že Komisia do konca budúceho týždňa predstaví núdzový plán pre bezpečnosť dodávok energií, ktorý pomôže presmerovať toky plynu v rámci EÚ tam, "kde to bude najviac potrebné".



"Musíme zabezpečiť európsku solidaritu. A musíme chrániť jednotný trh (EÚ), ako aj dodávateľské reťazce priemyslu," vyhlásila šéfka EK.



Český premiér Petr Fiala europoslancom povedal, že energetický plán bude odzrkadľovať solidaritu, ktorú EÚ ukázala počas vrcholiacej krízy ochorenia COVID-19.



"Cesta, ktorou sa chce české predsedníctvo uberať, je predovšetkým práca na spoločných európskych projektoch, ktoré nás zbavia závislosti od Ruska," poznamenal.



Von der Leyenová a Fiala zdôraznili, že reštrukturalizácia energetického trhu EÚ musí udržať politiku šetrnú voči klíme, a to aj v čase závratne vysokej inflácie a krátkodobých rizík pre dodávky.



EÚ už odštartovala plán v hodnote 300 miliárd eur na odvykanie si od dodávok ruských fosílnych palív a intenzívne tiež investuje do transformácie trhu smerom k obnoviteľným zdrojom.



Obaja lídri zároveň uviedli, že kroky k povojnovej obnove Ukrajiny sa uskutočnia počas českého predsedníctva EÚ, ktoré potrvá do konca roka. Von der Leyenová dodala, že po septembri zvolá konferenciu na vysokej úrovni o tejto otázke spolu s Nemeckom, súčasným predsedom skupiny G7.



Ukrajina odhadla náklady na obnovu vojnou zničenej krajiny na minimálne 750 miliárd USD (728,86 miliardy eur).



Francúzskemu predsedníctvu EÚ v prvej polovici tohto roka dominovala vojna na Ukrajine, ktorá sa začala inváziou ruskej armády 24. februára.



(1 EUR = 1,029 USD)