EÚ sa podľa diplomatov nechystá predĺžiť zastropovanie cien plynu

Brusel 14. januára (TASR) - Európska únia chce postupovať podľa pôvodných plánov a koncom januára nechá vypršať limit zastropovaných cien plynu. Upozornila na to v utorok tlačová agentúra Reuters, s odvolaním sa na nemenovaných diplomatov EÚ, čo má byť znakom toho, že najhoršia európska energetická kríza sa skončila. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Brusel prvýkrát zaviedol cenový strop na plyn v decembri 2022. Došlo k tomu po niekoľkých krízových mesiacoch, keď ceny energií dosiahli nečakane vysoké úrovne po znížení dodávok ruského plynu v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.



Reuters pripomenul, že opatrenie, ktoré sa malo uplatňovať len vtedy, ak európske ceny plynu prekročia 180 eur za megawatthodinu (MWh) - čo je úroveň, ktorá nebola dosiahnutá od prvých dní vojny na Ukrajine, sa nikdy neuplatnilo.



Vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Amsterdame, kde sa stanovujú referenčné ceny plynu pre Európu, sa v pondelok finančné deriváty (futures) na zemný plyn predávali za približne 49 eur za MWh. V porovnaní s minulým týždňom je to mierny nárast, ale ďaleko od úrovne z augusta 2022, kedy ceny zemného plynu prekročili 300 eur za MWh.



Diplomati pre Reuters uviedli, že Európska komisia už informovala členské štáty EÚ, že od konca januára nemá v úmysle ďalej predlžovať zastropovanie cien plynu. Hovorca Európskej komisie to však v pondelok počas stretnutia s novinármi odmietol komentovať.



"Celý balík z roku 2022 bol prijatý v špecifickom kontexte a bol navrhnutý na obmedzené časové obdobie," uviedol hovorca exekutívy EÚ ešte minulý týždeň.



Podľa Reuters obavy z nových energetických šokov zosilneli po tom, čo Ukrajina od 1. januára neobnovila dohodu o tranzite ruského plynu, čím sa ukončila doba, keď Moskva po desaťročia dominovala na európskych trhoch s energiami.



Agentúra v tejto súvislosti pripomenula, že taliansky minister energetiky Gilberto Pichetto Fratin 3. januára vyhlásil, že EÚ by mala predĺžiť núdzové opatrenie zamerané na obmedzenie ceny zemného plynu a zaviesť nový limit vo výške 60 eur za MWh, aby sa predišlo možným cenovým skokom.



"Myslím si, že EÚ by mala obnoviť cenový strop, ale už nie na 180 eur. Teraz by mal byť stanovený na 50 alebo 60 eur," povedal taliansky minister.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)