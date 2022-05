Brusel 1. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) sa prikláňa k zákazu dovozu ruskej ropy do konca roka. Uviedli to po víkendových rokovaniach medzi Európskou komisiou a členskými štátmi bloku dvaja diplomati, ktorí nechceli byť menovaní.



Únia pripravuje šiesty balík sankcií proti Rusku v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajinu, ktorú Moskva nazýva špeciálnou vojenskou operáciou.



Očakáva sa, že nové sankcie sa zamerajú na ruskú ropu, ruské a bieloruské banky, ako aj na ďalších jednotlivcov a spoločnosti.



Komisia, ktorá koordinuje reakciu EÚ, viedla rokovania s malými skupinami krajín a bude sa snažiť dokončiť svoj plán sankcií včas pred stredajším (4. 5.) stretnutím veľvyslancov Únie v Bruseli.



V pondelok (2. 5.) sa v hlavnom meste Belgicka zídu aj ministri energetiky EÚ, aby diskutovali o tejto otázke.



Podľa diplomatov niektoré krajiny EÚ budú schopné zastaviť dovoz ruskej ropy pred koncom roka 2022, no iné sa obávajú jeho vplyvu na ceny.



Zdá sa, že Nemecko, jeden z najväčších nákupcov ruskej ropy, bude ochotné súhlasiť so zastavením jej dovozu na konci roku 2022, ale štáty ako Rakúsko, Maďarsko, Taliansko a Slovensko majú stále výhrady, uviedli diplomati.



Niektoré štáty Únie navrhli zvoliť si strop pre cenu, ktorú sú ochotné zaplatiť za ruskú ropu. Budú však nútené platiť vyššie ceny za dodávky odinakiaľ.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.