EÚ sa s Čínou dohodla na stabilizácii dodávok vzácnych zemín
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa v piatok (31. 10.) stretol v Bruseli s čínskym ministrom obchodu Wangom Wen-tchaom.
Autor TASR
Brusel 4. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa s Čínou dohodla na stabilizácii toku materiálov a produktov vzácnych zemín, ktoré sú kľúčovými prvkami pre mnohé špičkové produkty. Uviedol to v utorok hovorca Európskej komisie Olof Gill. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Európa sa v oblasti materiálov a produktov vzácnych zemín, ktoré sa používajú aj na výrobu magnetov používaných v automobiloch a spotrebičoch, vo veľkej miere spolieha na Čínu.
Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa v piatok (31. 10.) stretol v Bruseli s čínskym ministrom obchodu Wangom Wen-tchaom, aby prediskutovali kontroly vývozu vzácnych zemín, ktoré Peking zaviedol v apríli a sprísnil v októbri. Hovorili aj o európskych nariadeniach, ktoré sa týkajú predaja polovodičov, povedal Gill.
EÚ podľa Gilla privítala pozastavenie kontroly vývozu vzácnych zemín zo strany Číny a vyzvala na nový a stabilný systém obchodu s týmito kritickými materiálmi. Brusel spolupracuje s Pekingom na systéme vývozných licencií s cieľom zabezpečiť stabilnejšie dodávky vzácnych zemín do európskeho bloku.
Šefčovič v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že Brusel a Peking pokračujú v rokovaniach o ďalších obchodných opatreniach.
„Obe strany potvrdili záväzok pokračovať v angažovanosti v zlepšovaní implementácie politík kontroly vývozu,“ napísal.
EÚ má rovnako ako USA s Čínou obrovský obchodný deficit, ktorý v minulom roku dosiahol približne 300 miliárd eur. Ázijská krajina je druhým najväčším partnerom Únie v obchode s tovarom po Spojených štátoch, pričom bilaterálny obchod sa odhaduje na 2,3 miliardy eur denne.
Čína aj EÚ veria, že je v ich záujme, ako aj v záujme globálnej ekonomiky udržať si stabilné obchodné väzby. Zdieľajú takisto určité ciele v oblasti klímy.
