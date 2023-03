EÚ sa snaží nájsť a zmraziť aktíva sankcionovaných ruských miliardárov

Brusel 11. marca (TASR) - Európska únia sa snaží nájsť a zmraziť aktíva sankcionovaných ruských miliardárov, ale ich počet sa v uplynulých mesiacoch zvýšil len mierne. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Blok doteraz zmrazil aktíva vo výške 20,9 miliardy eur, aj keď od invázie ruskej armády na Ukrajinu pred viac ako rokom uvalil na Moskvu už desať balíkov sankcií.



Zatiaľ čo Belgicko a Luxembursko zmrazili ruské majetky rádovo v miliardách eur, ostatné členské krajiny zverejnili takmer zanedbateľné čísla, pričom Grécko uviedlo, že zmrazilo aktíva len za 212.201 eur a Malta za 222.470 eur.



Predstavitelia EÚ sa domnievajú, že existuje podstatne viac aktív sankcionovaných ruských jednotlivcov, ktoré by mohli byť potenciálne zmrazené. V roku 2019 sa objem ruských priamych zahraničných investícií v bloku podľa oficiálnych štatistík odhadoval na 136 miliárd eur.



Veľa ďalších miliárd majú ruskí občania na svojich účtoch v európskych bankách, prípadne vo forme nehnuteľností a v iných formách.



Nie všetky ruské fondy, ktoré sú v EÚ, sú spojené so sankcionovanými jednotlivcami. Ich identifikácia nie je vždy jednoduchá, keďže aktíva sú často skryté za zložitými podnikovými štruktúrami alebo sprostredkovateľmi.



EÚ uvalila sankcie na takmer 1500 jednotlivcov, obmedzila vývoz stoviek tovarov a technológií a zamerala sa na mnohé z kľúčových zdrojov príjmov Moskvy. Niektorí predstavitelia sa však obávajú, že bloku stále chýba účinný aparát na presadzovanie týchto opatrení a zaostáva za USA v boji proti obchádzaniu sankcií.



Hovorca Európskej komisie Christian Wigand uviedol, že celkový objem zmrazených aktív sa od apríla 2022 viac ako strojnásobil. Dodal, že EÚ sa spolieha na informácie poskytnuté členskými štátmi a že frekvencia aktualizácií od jednotlivých vlád je nerovnomerná.



Doterajšie úsilie EÚ vrátane kroku z júla minulého roka, ktorým sa bremeno priznania majetku prenieslo na sankcionovaných jednotlivcov a subjekty, príliš nepomohlo. V najnovšom balíku sankcií sa členovia Únie dohodli na zavedení niektorých oznamovacích povinností v prípade bánk a iných prevádzkovateľov, ale stále im nehrozia pokuty, ak tieto povinnosti nedodržia.



Členské štáty zatiaľ ešte nepodporili ani návrhy na rozšírenie kritérií a zaradenie do zoznamu aj rodinných príslušníkov a spoločníkov sankcionovaných jednotlivcov, ktorí môžu pomáhať chrániť alebo prevziať ich majetok.



Pred rokom EÚ zriadila pracovnú skupinu na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi pri zmrazovaní a zabavovaní ruských aktív. Táto pracovná skupina skúma, ako možno využiť trestné a daňové právo na rekonštrukciu Ukrajiny, povedal minulý mesiac komisár EÚ pre spravodlivosť Didier Reynders. "Je to nevyhnutné, aby sme dosiahli pokrok v našich úvahách o možnom využití takéhoto majetku," dodal.



Aj skupina G7 nedávno oznámila nový mechanizmus na posilnenie presadzovania a zlepšenie zdieľania informácií medzi spojencami.



EÚ pracuje aj na nových pravidlách na potrestanie obchádzania sankcií. A skúma uskutočniteľnosť využitia aktív ruskej centrálnej banky v hodnote miliárd eur, ktoré už členské štáty zmrazili, na pomoc pri obnove Ukrajiny.