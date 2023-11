EÚ sa snaží o obnovenie vzťahov s Čínou pred samitom v Pekingu

Peking 10. novembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa snaží o "opätovné spojenie" s Čínou pred samitom, ktorý sa uskutoční 7. a 8. decembra. Uviedol to v piatok eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton po stretnutiach s vysokými čínskymi predstaviteľmi v Pekingu, ktoré sa dotkli širokej škály problematických tém. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Breton označil svoje rokovania s čínskymi partnermi za "konštruktívne" a "napäté pri niektorých otázkach". Dodal však, že bolo veľmi dobré znovu obnoviť diskusie po náročnom období pandémie ochorenia COVID-19.



Eurokomisár poznamenal, že jednotný európsky trh, ktorý zastupuje, sa pripravuje na decembrový samit s druhou najväčšou svetovou ekonomikou.



"Na všetkých mojich stretnutiach som bol veľmi úprimný a veľmi priamy, pretože ak chceme vytvoriť reciprocitu, nové príležitosti a otvorený trh pre firmy, obchod a investície, nemali by sme sa vyhýbať náročným diskusiám," vyhlásil Breton na tlačovej konferencii.



"Bola to pre mňa príležitosť znovu vyvážiť náš vzťah, zbaviť rizika naše ekonomiky a firmy, a tiež spoločne riešiť globálne výzvy," povedal.



"Ďalším politickým krokom bude samit o veľmi dôležitej téme, o ktorej som hovoril na každom svojom stretnutí, a to je nová geopolitika dodávateľských reťazcov," dodal Breton.



Návšteva eurokomisára pre vnútorný trh v Pekingu prichádza po diplomatických aktivitách najvyšších bruselských predstaviteľov v predchádzajúcich mesiacoch.



Šéf diplomacie bloku Josep Borrell v októbri v Pekingu povedal, že dôvera medzi EÚ a Čínou bola "naštrbená" v dôsledku rôznych sporov týkajúcich sa obchodu a geopolitiky. V septembri navštívil Peking komisár EÚ pre obchod Valdis Dombrovskis po návšteve podpredsedníčky Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej začiatkom mesiaca.