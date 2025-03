Európska únia sa snaží pomôcť vinárskemu sektoru

Brusel 28. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) sa v piatok rozhodla pomôcť vinárskemu sektoru čeliť rôznym výzvam. Navrhla podporiť marketing nealkoholických nápojov, cestovný ruch do malebných európskych viníc a ponúknuť mimoriadnu pomoc pestovateľom na prispôsobenie sa zmene klímy. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Plány prichádzajú v čase, keď sa vinohradníci pripravujú na dôsledky obchodnej vojny, ktorá sa formuje medzi EÚ a Spojenými štátmi po tom, čo prezident Donald Trump pohrozil clami vo výške 200 % na alkoholické nápoje z Európy.



Klesajúci dopyt už uvrhol sektor do veľmi ťažkej situácie, najmä pokiaľ ide o červené víno z určitých regiónov južnej Európy, uviedol vysoký predstaviteľ EÚ. Európa sa podieľa 60 % na svetovej produkcii vína, ale mladí ľudia v bloku pijú menej, pretože sa snažia o zdravší životný štýl. EÚ vkladá nádeje do vína s nižším obsahom alkoholu pre meniace sa návyky. Snaží sa o vytvorenie spoločnej definície vo všetkých 27 členských štátoch.



„Musíme sa riadiť dopytom spotrebiteľov,“ povedal komisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen. Tento krok je súčasťou množstva nových návrhov, ktoré podľa Hansena „pomôžu stabilizovať trh“.



Európska komisia navrhla tri spoločné označenia - nápoje s obsahom alkoholu do 0,5 % môžu byť označené „alcohol-free“, v prípade, že obsahujú 0,05 % alkoholu a menej môžu mať označenie „0,0 %“. Tretia kategória „alcohol-light“ bude pre vína s obsahom alkoholu vyšším ako 0,5 %, ale výrazne nižším ako bežné vína.



EÚ chce tiež podporiť návštevy európskych viníc a sľúbila pomoc so zvýšením cestovného ruchu.



Tieto plány oprávňujú členské štáty, aby podnikli kroky, ako je klčovanie viniča, aby zabránili nadprodukcii. A predĺžili povolenia na opätovnú výsadbu z troch na osem rokov, aby mali výrobcovia viac času na vyhodnotenie dopytu.



Únia poskytne tiež podporu na riešenie sucha, extrémnych poveternostných podmienok a chorôb viniča, ktoré poškodzujú produkciu.



Brusel chce umožniť tomuto odvetviu prístup k viacerým fondom na prispôsobenie vinohradov klimatickým zmenám a zvýši strop pomoci z verejných financií z 50 na 80 %.



Plány, známe ako „vínny balík“, musí schváliť Európsky parlament aj štáty EÚ. Do platnosti by mali vstúpiť koncom roka 2025 alebo začiatkom roku 2026.



Poľnohospodárske skupiny privítali tieto opatrenia, ale žiadajú viac financií. „Európska komisia splnila svoje sľuby,“ uviedla paneurópska farmárska skupina Copa-Cogeca „Bez primeraného finančného rámca, ktorý umožňuje flexibilné využívanie sektorových zdrojov, bude vplyv týchto opatrení obmedzený,“ upozornila.