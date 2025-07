EÚ sa snaží prehĺbiť vzťahy s Áziou, keďže sa blížia americké clá

Peking/Brusel 14. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) sa snaží prehĺbiť obchodné dohody s krajinami v ázijsko-tichomorskom regióne, keďže blok sa pripravuje na americké clá. Uviedla to v pondelok podpredsedníčka Európskej komisie pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová pre televíziu Bloomberg, od ktorej správu prevzala TASR.



„Musíme preskúmať ako ďaleko, ako hlboko môžeme zájsť s krajinami v ázijsko-tichomorskej oblasti,“ povedala. Označilo pritom za „veľmi dôležité“ prebiehajúce rozhovory o voľnom obchode s Indiou, ktoré by sa mali uzavrieť do konca roka.



EÚ sa pripravuje na zintenzívnenie spolupráce s ďalšími krajinami, ktoré zasiahli clá amerického prezidenta Donalda Trumpa po množstve jeho nových hrozieb pre obchodných partnerov USA vrátane európskeho bloku.



Riberová je momentálne na dvojdňovej návšteve v Pekingu, kde rokuje o klíme s čínskymi predstaviteľmi. Vicepremiér Ting Süe-siang Ding Riberovej povedal, že Čína je naďalej odhodlaná presadzovať zelený a nízkouhlíkový rozvoj a pripojí sa ku globálnym cieľom v oblasti životného prostredia a klímy bez ohľadu na to, ako sa zmení medzinárodná situácia, informovala oficiálna tlačová agentúra Sinchua.



Riberová je v Pekingu v čase, keď Trump zvyšuje tlak na obchodných partnerov pred zavedením tzv. recipročných ciel. Hoci naznačila, že EÚ bude pokračovať v rokovaniach s USA, európsky blok bude usilovnejšie hľadať nové trhy pre svoj tovar, ak sa clá stanú realitou. „Musíme naďalej pracovať na budovaní odolnosti a partnerstiev s ostatnými krajinami a spojencami vo svete, ktorí sú tiež otvorení a ochotní uplatňovať zásady právneho štátu,“ povedala Riberová.



Po jej návšteve bude na budúci týždeň nasledovať samit EÚ-Čína. Čína sa snaží o užšie vzťahy s EÚ, ale blok vyjadril obavy z nadmernej priemyselnej kapacity Číny, nedostatočného prístupu firiem z EÚ na jej trh a z podpory, ktorú Peking poskytuje Rusku počas jeho invázie na Ukrajinu.



EÚ sa sťažuje tiež na kontroly vývozu magnetov zo vzácnych zemín v Číne, ktoré zasiahli európsky priemysel. Len malý pokrok sa dosiahol aj pri riešení sporu týkajúceho sa zavedenia ciel v EÚ na elektrické vozidlá vyrobené v Číne pre nespravodlivé dotácie pre tamojšie firmy.



Podľa Riberovej je však zatiaľ „predčasné“ hovoriť o spoločnom komuniké alebo vyhlásení s Čínou o spolupráci v oblasti klímy, ale zdôraznila, že medzi Bruselom a Pekingom existuje spoločná ochota prehĺbiť rozhovory.



EÚ sa zdráha podpísať spoločné vyhlásenie o opatreniach v oblasti klímy s Čínou. Dôvodom sú obavy z tempa znižovania emisií v ázijskej krajine, ktorá patrí medzi najväčších znečisťovateľom na svete, informoval minulý týždeň denník Financial Times. Citoval pritom eurokomisára pre klímu Wopkeho Hoekstru, ktorý povedal, že Čína nerobí dosť pre to, aby sa zaviazala k rýchlejšiemu znižovaniu emisií.