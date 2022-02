EÚ sa snaží ukončiť zbieranie užívateľských údajov spoločnosťami

Brusel 23. februára (TASR) – Internetové spoločnosti zbierajú čoraz väčšie množstvo údajov od spotrebiteľov a firiem a Európska únia (EÚ) sa tomu snaží zabrániť.



„Chceme dať spotrebiteľom a firmám ešte väčšiu kontrolu nad tým, čo je možné robiť s ich údajmi, objasnením toho, kto a za akých podmienok môže k údajom pristupovať,“ povedala podpredsedníčka Európskej komisie Margrethe Vestagerová.



Návrh európskej legislatívy žiada výrobcov, aby umožnili vlastníkom pripojených zariadení vidieť, aké údaje o nich zhromažďujú a prenášajú, a aké údaje zdieľajú s tretími stranami, informuje TASR na základe správy AFP.



Jeho cieľom tiež je „vybalansovať“ zmluvy o zdieľaní údajov, ktoré firmy podpíšu, aby sa zabezpečilo, že podmienky nebudú nespravodlivo naklonené v prospech konglomerátov.



EÚ chce, aby vládne orgány mali prístup k údajom, ktoré spoločnosti uchovávajú za „výnimočných okolností“, ako sú napríklad povodne alebo lesné požiare.



A chce tiež „zaviesť záruky proti nezákonnému prenosu údajov“. Táto podmienka by mohla zasiahnuť americké alebo iné zahraničné spoločnosti, ktoré sa snažia preniesť údaje obyvateľov EÚ v rozpore so zákonmi o ochrane osobných údajov v bloku.



Komisia predpovedá, že navrhnuté pravidlá prispejú v nasledujúcich šiestich rokoch k hrubému domácemu produktu (HDP) Únie sumou 270 miliárd eur.



Navrhovaný zákon je ďalším krokom v digitálnej transformácii, ktorú chce Európska únia zaviesť vo svojich 27 členských krajinách do konca desaťročia.



EÚ je už globálnym tvorcom noriem v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia. Jej všeobecné nariadenie o ochrane nadobudlo účinnosť pred štyrmi rokmi.