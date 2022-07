EÚ sa v novom balíku sankcií zamerala na export zlata aj Sberbank

Brusel 20. júla (TASR) - Krajiny Európskej únie (EÚ) sa v stredu zamerali na ruský export zlata a zmrazenie aktív najväčšej ruskej banky Sberbank v rámci siedmeho balíka sankcií proti Moskve za jej inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Hlavným cieľom je zosúladiť sa s partnermi zo skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta), posilniť implementáciu a tam, kde je to potrebné, uzavrieť diery," napísala na sociálnej sieti Twitter česká vláda, ktorá aktuálne zastáva rotujúce predsedníctvo EÚ.



Únia v predchádzajúcom, šiestom balíku sankcií v júni schválila zákaz dovozu väčšiny ruskej ropy. Keď minulý týždeň predsedníčka komisie EÚ Ursula von der Leyenová navrhla nové opatrenia členským štátom, povedala, že pomôžu účinnejšie presadzovať prechádzajúce sankcie a predĺžiť ich do januára 2023. "Moskva musí naďalej platiť vysokú cenu za svoju agresivitu," dodala.



Embargo na dovoz zlata napĺňa rozhodnutie G7 z konca júna. Do skupiny G7 patria aj členské štáty EÚ Nemecko, Francúzsko a Taliansko.



Nový balík sankcií počíta aj so zmrazením aktív ruskej banky Sberbank a pridaním ďalších ruských firiem a jednotlivcov na čiernu listinu. Zaradenie Sberbank na zoznam povedie k zmrazeniu jej aktív na Západe a k úplnému zastaveniu transakcií s výnimkou finančných operácií pri obchode s potravinami a hnojivami.



Najväčšia ruská banka už bola vylúčená z medzibankového platobného systému SWIFT. Transakcie na likvidáciu dcérskych spoločností Sberbank v Európe by mali byť naďalej povolené ešte šesť mesiacov.



Opatrenia však počítajú tiež s odblokovaním niektorých aktív ruských bánk spojených s obchodom s potravinami a hnojivami v snahe reagovať na obvinenia Moskvy, že sankcie spôsobujú potravinovú krízu.



Ide o "záväzok, že sankcie neohrozia potravinovú a energetickú bezpečnosť na celom svete," uviedla česká vláda.



Pravidlá sankcií budú revidované tak, aby sa zabezpečilo, že ruské banky, ktoré už boli zaradené na zoznam, môžu použiť niektoré zmrazené prostriedky na obchodovanie s potravinami a hnojivami. Toto opatrenie má odstrániť neúmyselné prekážky globálneho obchodu s potravinami.



Nedostatok potravín zvýšil riziko hladomoru pre desiatky miliónov ľudí v chudobnejších krajinách, najmä v Afrike.



Medzi 48 jednotlivcami a deviatimi subjektmi na novom sankčnom zozname EÚ sú aj motorkársky klub Noční vlci, herci, politici a rodinní príslušníci už predtým sankcionovaných podnikateľov. Sú medzi nimi aj riaditeľ metalurgického gigantu UMMC Andrej Kozicyn, či spomedzi rodinných príslušníkov predtým sankcionovaných podnikateľov Stanislav Chemezov, syn predsedu obranného gigantu Rostec, a Maja Bolotová, dcéra Nikolaja Tokareva, šéfa energetickej spoločnosti Transnefť.