EÚ sa zameriava na plynovod zo Španielska do Talianska a ďalej

Lisabon 12. augusta (TASR) - Európske úrady zvažujú vybudovanie plynovodu na skvapalnený zemný plyn (LNG) zo Španielska do Talianska pre opozíciu Francúzska voči potrubiu cez Pyreneje, ktoré by spojilo polostrov so strednou Európou. Uviedol to v piatok portugalský premiér Antonio Costa. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Portugalsko a Španielsko by mohli poslať veľa LNG, ktoré dostávajú z celého sveta, do iných krajín Európskej únie (EÚ), povedal Costa bez ďalších podrobností. Dokončenie takéhoto potrubia by však pravdepodobne trvalo roky.



Krajinám EÚ sa nedarí nájsť spoločnú reč o tom, ako odstaviť blok od závislosti od ruského zemného plynu. Ruský prezident Vladimir Putin si urobil z vývozu plynu zbraň v snahe prinútiť EÚ zmierniť sankcie voči Moskve pre vojnu na Ukrajine.



Putin už zastavil vývoz plynu do viac ako tuctu krajín EÚ a znížil vývoz do kľúčových priemyselných veľmocí, ako je Nemecko. Mnohí európski predstavitelia sa obávajú, že cez zimu, v čase najväčšieho dopytu, by mohol zastaviť dodávky plynu do väčšiny Európy.



Španielsko a Portugalsko dostávajú LNG potrubím z Alžírska a Maroka, ako aj loďami z USA či Nigérie. V súčasnosti je však medzi Španielskom a Portugalskom a zvyškom Európy nedostatočné energetické prepojenie.



"Pyrenejský polostrov má kapacitu nahradiť veľkú časť skvapalneného zemného plynu, ktorý dnes stredná Európa dováža z Ruska," povedal Costa novinárom.



Španielsko so šiestimi závodmi na spracovanie LNG vrátane najväčšieho v Európe v Barcelone a Portugalsko s jedným závodom predstavujú jednu tretinu európskej kapacity spracovania LNG. Terminály v prístavoch premieňajú LNG späť na plyn, ktorý potom prúdi do domácností a podnikov.



Podľa Costu by obe krajiny mohli posielať viac LNG aj loďami do iných európskych prístavov, kým sa bude budovať plynovod.



Costa tiež uviedol, že francúzska vláda je stále proti potrubiu cez Pyreneje pre obavy o životné prostredie. Dodal, že Európska komisia posudzuje prepojenie na Taliansko.



Komentáre Costu prišli po tom, ako nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok (11. 8.) v Berlíne vyhlásil: "Strávil som veľa času riešením plynovodu, ktorý nám veľmi chýba, konkrétne plynovodu, ktorý mal byť vybudovaný medzi Portugalskom, Španielskom cez Francúzsko do strednej Európy. Teraz by to výrazne prispelo k uľahčeniu situácie s dodávkami."



Scholz povedal, že o projekte rokoval so Španielskom, Portugalskom, Francúzskom a Európskou komisiou.



Vyjadrenia nemeckého kancelára privítali Portugalsko a Španielsko, ktoré by mohli ťažiť zo svojich investícií do LNG.



"Španielsko je dobre pripravené," povedala v piatok španielska ministerka priemyslu, obchodu a turizmu María Reyes Marotová pre televíziu Antena 3. "Dúfame, že ak bude návrh nemeckého kancelára úspešný, budeme mať v Európe lepšiu plynofikáciu a viac prepojení, aby sme neboli závislí od ruského plynu a boli energeticky sebestační," dodala.



Americká vláda a firmy sa zase už dlho obzerajú po portugalskom atlantickom prístave Sines ako odrazovom mostíku pre expanziu. Identifikovali Sines ako potenciálnu bránu do Európy pre plyn z frakovania v USA, čo by im umožnilo zvýšiť vývoz LNG a ponúknuť nižšie ceny.