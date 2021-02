EÚ sa zatiaľ nezhodla,či Turecko patrí na čierny zoznam daňových rajov

Brusel 16. februára (TASR) - Ministri financií 27 členských štátov EÚ (Ecofin) sa zatiaľ nezhodli v názore na to, či zaradiť alebo nie Turecko na európsky čierny zoznam daňových rajov. Uviedla to tlačová agentúra Belga s odkazom na utorňajšiu videokonferenciu ministrov financií.



Čierny zoznam EÚ obsahuje krajiny a teritóriá, ktoré umožňujú využívanie nekalých daňových praktík. Zoznam, ktorý bol vytvorený v roku 2017, Únia aktualizuje každých šesť mesiacov - vždy vo februári a októbri.



EÚ dúfa, že aktualizáciou čierneho zoznamu daňových rajov nielenže ukáže prstom na daňové jurisdikcie, ktoré nespolupracujú pri výmene daňových informácií, ale že vytvorí aj potrebný tlak, aby svoje správanie zmenili a dosiahli požadovaný pokrok.



V súčasnosti je na čiernom zozname EÚ 12 krajín alebo území: Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Anguilla, Barbados, Fidži, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad a Tobago, Seychely a Vanuatu.



Únia však vytvorila aj takzvaný "sivý zoznam", na ktorom sú krajiny, ktoré potrebujú ďalšie reformy, ale ktoré už dosiahli pokrok pri plnení medzinárodných daňových noriem. Jednou z nich je aj Turecko. Ankara vlani na jar dostala od EÚ termín na dosiahnutie hmatateľného pokroku v tejto oblasti do 31. decembra 2020. Turecká strana však svoje záväzky nedodržala, čo zdôvodnila technickými problémami súvisiacimi so zložitým overením fiškálneho občianstva siedmich miliónov Turkov s bydliskom v Európe, prevažne v členských krajinách EÚ.



Podľa agentúry Belga najprísnejší postoj voči Turecku má Francúzsko, ktoré malo v poslednom období viacero sporov s režimom tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, a potom Grécko a Cyprus, ale aj Rakúsko a Dánsko. Ostatné krajiny na čele s Nemeckom sa snažia obnoviť dialóg s Ankarou pri predložení jasných záruk zo strany Turecka.



O aktualizácii čierneho zoznamu daňových rajov budú počas tohto týždňa rokovať veľvyslanci členských krajín EÚ a výsledky rokovaní by mali oficiálne odobriť na budúci týždeň ministri zahraničných vecí EÚ počas ich stretnutia v Bruseli.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)