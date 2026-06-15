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EÚ sa zúčastní na modernizácii egyptskej elektrickej siete
Projekt v rámci Paktu pre Stredomorie podporili 690 miliónmi eur z financovania EÚ.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 15. júna (TASR) - Európska únia a Egypt v pondelok predstavili rozsiahly projekt budovania elektrickej siete v rámci Paktu pre Stredomorie podporený 690 miliónmi eur z financovania EÚ. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že na okraj 11. zasadnutia Asociačnej rady EÚ - Egypt v pondelok v Luxemburgu predstavila prvú vlajkovú operáciu v rámci Transstredomorskej spolupráce v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií (T-MED) v celkovej hodnote 690 miliónov eur - 600 miliónov eur je úver od Európskej investičnej banky (EIB) a 90 miliónov eur sú granty od EK.
Ide o modernizáciu a rozšírenie egyptskej národnej elektrickej siete. Celkové verejné a súkromné investície do tohto projektu predstavujú 1,6 miliardy eur a prispejú k dosiahnutiu cieľov strategického a komplexného partnerstva medzi EÚ a Egyptom.
Projekt pomôže Egyptu integrovať 22 GW energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030, čo stačí na napájanie 10 miliónov domácností v krajine. Iniciatíva zároveň zmodernizuje kritické rozvodne a prenosové vedenia v regiónoch Červeného mora a Suezského zálivu, čím sa znížia energetické straty a zlepší spoľahlivosť siete.
Okrem toho dodávkou 10,4 GW obnoviteľnej energie projekt podporí prechod Egypta z fosílnych palív na zelenú energiu, v súlade s vlastnými cieľmi krajiny do roku 2040, a vytvorí príležitosti pre európske spoločnosti podnikať v oblasti egyptskej infraštruktúry prenosných sietí a technológií čistej energie. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2027, pričom prvé toky obnoviteľnej energie sa očakávajú do roku 2028.
Projekt v Luxemburgu predstavili eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová a egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdelatty spolu s predsedníčkou a podpredsedníčkou EIB Nadiou Calviňoovou a Gelsominou Vigliottiovou.
„Tento projekt posilní úlohu Egypta na regionálnych trhoch s energiou a vytvorí významné obchodné príležitosti pre miestne a európske spoločnosti. Je to ďalší dôkaz nášho spoločného záväzku k udržateľnému rastu, energetickej bezpečnosti a dlhodobej prosperite v Stredomorí,“ uviedla komisárka Šuicová v správe pre médiá.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že na okraj 11. zasadnutia Asociačnej rady EÚ - Egypt v pondelok v Luxemburgu predstavila prvú vlajkovú operáciu v rámci Transstredomorskej spolupráce v oblasti obnoviteľnej energie a čistých technológií (T-MED) v celkovej hodnote 690 miliónov eur - 600 miliónov eur je úver od Európskej investičnej banky (EIB) a 90 miliónov eur sú granty od EK.
Ide o modernizáciu a rozšírenie egyptskej národnej elektrickej siete. Celkové verejné a súkromné investície do tohto projektu predstavujú 1,6 miliardy eur a prispejú k dosiahnutiu cieľov strategického a komplexného partnerstva medzi EÚ a Egyptom.
Projekt pomôže Egyptu integrovať 22 GW energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030, čo stačí na napájanie 10 miliónov domácností v krajine. Iniciatíva zároveň zmodernizuje kritické rozvodne a prenosové vedenia v regiónoch Červeného mora a Suezského zálivu, čím sa znížia energetické straty a zlepší spoľahlivosť siete.
Okrem toho dodávkou 10,4 GW obnoviteľnej energie projekt podporí prechod Egypta z fosílnych palív na zelenú energiu, v súlade s vlastnými cieľmi krajiny do roku 2040, a vytvorí príležitosti pre európske spoločnosti podnikať v oblasti egyptskej infraštruktúry prenosných sietí a technológií čistej energie. Začiatok výstavby je plánovaný na rok 2027, pričom prvé toky obnoviteľnej energie sa očakávajú do roku 2028.
Projekt v Luxemburgu predstavili eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová a egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdelatty spolu s predsedníčkou a podpredsedníčkou EIB Nadiou Calviňoovou a Gelsominou Vigliottiovou.
„Tento projekt posilní úlohu Egypta na regionálnych trhoch s energiou a vytvorí významné obchodné príležitosti pre miestne a európske spoločnosti. Je to ďalší dôkaz nášho spoločného záväzku k udržateľnému rastu, energetickej bezpečnosti a dlhodobej prosperite v Stredomorí,“ uviedla komisárka Šuicová v správe pre médiá.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)