EÚ schválila chránené označenie trenčianskej borovičky JUNIPERUS

Brusel 8. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že pridala liehovinu zo Slovenska, trenčiansku borovičku JUNIPERUS, do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Komisia opísala, že trenčianska borovička JUNIPERUS je číra bezfarebná liehovina s obsahom alkoholu 42 %, s výraznou vôňou a intenzívnou chuťou borievky obyčajnej a pichľavej.



V zdôvodnení EK sa uvádza, že trenčianska borovička JUNIPERUS sa vyrába z vyzretého borievkového destilátu, rafinovaného neutrálneho liehu a tekutého cukru. Kľúčovou zložkou, ktorá dodáva liehovine jej špecifické vlastnosti a osobitý charakter, je borievkový destilát. Chuť nápoju dodáva najmä pevné percento odležaného borievkového destilátu, ktorý sa vyrába dvojstupňovou destiláciou z bobúľ borievky obyčajnej (Juniperus communis) a borievky ostnatej (Juniperus oxycedrus), pričom sa používajú len zrelé plody borievky, bez hniloby, a nezrelé plody.



"Je to bezfarebná a mierne viskózna tekutina s jemnou sladkosťou, s korenistou chuťou, ktorú cítiť po konzumácii, s vôňou borievok a jemnou mastnotou," uvádza sa v opise eurokomisie.



Exekutíva EÚ pripomenula, že výroba uvedenej liehoviny je v meste Trenčín a že tento produkt je na trhu už viac ako sto rokov, a to aj vďaka svojej povestnej kvalite, typickej chuti a rešpektu k tradičnému výrobnému procesu.



Podľa informácií EK toto nové označenie sa pridá do existujúceho zoznamu 1910 chránených vín a liehovín z členských krajín EÚ.