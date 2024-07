EÚ schválila investičný balík pre západný Balkán vo výške 1,2 mld. eur

Brusel 2. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila šiesty investičný balík v rámci Hospodárskeho a investičného plánu EÚ pre západný Balkán, ktorý by mal zmobilizovať investície vo výške 1,2 miliardy eur.



Nový balík podporí osem hlavných investícií do zásobovania vodou, čistenia odpadových vôd, železničnej dopravy, ale aj do inovácií a zelenej transformácie v malých a stredných podnikoch. Investície sa budú realizovať v úzkej spolupráci s partnermi zo západného Balkánu a medzinárodnými finančnými inštitúciami.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že investičný plán pre západný Balkán v hodnote 30 miliárd eur prináša výsledky. "Nový balík posilní regionálne prepojenia kvalitnou infraštruktúrou a navzájom nás zblíži. Tieto investície, spolu s potrebnými reformami a prístupom na jednotný trh, pripravia hospodárstva našich partnerov na vstup do Únie," vysvetlila šéfka EK.



Investičný balík vo výške 1,2 miliardy eur zahŕňa granty vo výške 300 miliónov eur z nástroja predvstupovej pomoci, dodatočné bilaterálne príspevky od členských štátov EÚ a Nórska, pôžičky od medzinárodných finančných inštitúcií a príspevky od ekonomík krajín západného Balkánu.



Projekty, ktoré budú finančne podporené, sú napríklad rekonštrukcia a obnova infraštruktúry zásobovania vodou v Čiernej Hore a Bosne a Hercegovine, budovanie železničnej infraštruktúry s vysokorýchlostným spojením Belehrad - Velika Plana či spustenie nového nástroja na inovácie a zelenú transformáciu podnikov v tomto regióne.



Cieľom Hospodárskeho a investičného plánu EÚ pre západný Balkán (2021 - 2027) je podnietiť dlhodobú obnovu, urýchliť zelenú a digitálnu transformáciu a podporiť regionálnu spoluprácu a konvergenciu s EÚ. Plán, ktorý EK prijala v októbri 2020, zmobilizuje investície do výšky 30 miliárd eur, vrátane deviatich miliárd eur v grantoch počas sedemročného obdobia.



EÚ doteraz schválila programy, ktorých cieľom je zmobilizovať 17,5 miliardy eur v investíciách v rámci Hospodárskeho a investičného plánu, vrátane 5,4 miliardy eur v podobe grantov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)