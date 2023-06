EÚ schválila návrh na výkup fariem s vysokými emisiami dusíka

Brusel/Amsterdam 2. júna (TASR) - Európska komisia (EK) schválila plány holandskej vlády na odkúpenie živočíšnych fariem v lokalitách s chránenou prírodnou oblasťou, ktoré zapríčiňujú vysokú mieru znečistenia dusíkatými emisiami. V piatok o tom informoval spravodajský server DutchNews.nl.



Cieľom vládnej schémy výkupov fariem je znížiť emisie dusíka, aby sa príroda mohla zotaviť v súlade s cieľmi, ktoré si stanovila EÚ a ku ktorým sa zaviazalo aj Holandsko. Na to, aby sa uvedený program nepovažoval za nezákonnú štátnu podporu, bol potrebný súhlas exekutívy EÚ.



Holandská ministerka pre životné prostredie Christianne van der Walová na piatkovom stretnutí s poslancami parlamentu spresnila, že jednorazové platby sa budú vzťahovať na približne 3000 chovateľov dobytka v blízkosti oblastí Natura 2000. Ostatné živočíšne farmy, ktoré sa nepovažujú za nadmerných znečisťovateľov, budú môcť tiež požiadať o grant na zavretie svojich podnikov. Schémy pripravené vládou vstúpia do platnosti 1. júla tohto roku.



Vláda nezverejnila zoznam fariem, ktoré by chcela zavrieť. Namiesto toho vládni úradníci vyvíjajú on-line platformu, ktorá umožní farmárom zistiť, či ich chov spĺňa prah znečistenia a či majú nárok na platbu. On-line platforma bude rovnako spustená 1. júla.



Výška platieb, na ktoré budú mať farmári nárok, ešte nebola zverejnená, no už boli medializované návrhy, aby farmári dostali 120 % hodnoty svojich podnikov, ak svoje prevádzky zatvoria. Ostatné farmy, ktoré vláda nepovažuje za nadmerných znečisťovateľov, môžu žiadať o poplatky za odkúpenie fariem až do výšky 100 % ich hodnoty.



Vláda okrem toho pracuje aj na ďalších opatreniach, ktoré majú pomôcť farmárom znížiť emisie dusíka vrátane presťahovania ich fariem na iné miesto, mimo oblastí Natura 2000.



Program výkupu fariem bude v kompetencii jednotlivých provincií, politicky však tento proces môže brzdiť Farmárske občianske hnutie (BBB), strana, ktorá získala najviac hlasov vo všetkých provinciách v marcových regionálnych voľbách. Strana je proti povinným výkupom fariem a chce, aby sa termín na zníženie emisií dusíka posunul z roku 2030 na rok 2035.