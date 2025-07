EÚ schválila odvetné clá za 93 miliárd, ak rokovania s USA zlyhajú

Brusel 24. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) vo štvrtok schválili balík odvetných ciel na americký tovar v hodnote 93 miliárd eur, ktoré nadobudnú účinnosť 7. augusta, ak rokovania so Spojenými štátmi zlyhajú. Oznámili to vo štvrtok európski diplomati. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Americký prezident Donald Trump tento mesiac prekvapil Brusel, keď pohrozil clom vo výške 30 % na tovar z EÚ, pokiaľ obe strany do 1. augusta nedosiahnu obchodnú dohodu. Zdá sa, že Brusel a Washington sa približujú k dohode o základnom cle vo výške 15 % na európsky tovar, ale európsky blok pracuje aj na odvetných plánoch pre prípad, že k dohode nedôjde.



Zoznam zahŕňa už na jar odsúhlasené clá na americký tovar v hodnote 21 miliárd eur, ktoré EÚ odložila počas rokovaní s USA, a tiež druhý balík ciel v hodnote 72 miliárd eur. Ten predložila Európska komisia tento mesiac a zameriava sa na produkty, ako sú americké lietadlá, autá či bourbon.



Odvetné clá vo výške 30 % podporilo 26 krajín EÚ okrem Maďarska, uviedli pre AFP európski diplomati. Napriek schváleniu možných protiopatrení blok stále dúfa, že dosiahne dohodu s Washingtonom.



Trump v stredu (23. 7.) povedal, že Spojené štáty sú pripravené znížiť hroziace tzv. recipročné clá na európsky tovar, ak EÚ viac otvorí svoj trh americkým spoločnostiam. „Ak budú súhlasiť s otvorením trhu americkým podnikom, potom im dovolíme platiť nižšie clo,“ povedal Trump na podujatí zameranom na umelú inteligenciu.



Podľa viacerých diplomatov by americký návrh ciel, ktorý EÚ skúma, mal zahŕňať tiež sektorové výnimky pre lietadlá, drevo, farmaceutické výrobky a poľnohospodárske tovary. Z kľúčových hlavných miest EÚ, z Paríža a Berlína, však zaznieva aj tvrdší tón, že Brusel musí preukázať svoju odvahu a ochotu v prípade potreby rázne reagovať.



Okrem dvoch súborov odvetných colných opatrení na americký tovar Komisia pripravuje aj separátny zoznam navrhovaných obmedzení pre americké spoločnosti poskytujúce služby, vrátane technologických a finančných služieb, v prípade, že by rokovania s Washingtonom zlyhali.