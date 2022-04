EÚ schválila poľskú schému štátnej pomoci pre farmárov

Brusel 20. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu schválila poľskú schému štátnej pomoci vo výške 836 miliónov eur (3,9 miliardy PLN) na podporu poľnohospodárskeho sektora v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu. Informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že uvedená schéma bola schválená v rámci dočasného krízového právneho rámca o poskytovaní štátnej pomoci prijatého 23. marca 2022.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla, že program vo výške 836 miliónov eur umožní Poľsku podporovať farmárov, ktorých sa negatívne dotkne zvýšenie vstupných nákladov spôsobené ruskou inváziou na Ukrajinu a so súvisiacimi sankciami zavedenými EÚ.



Poľsko oznámilo eurokomisii schému vo výške 836 miliónov eur na podporu odvetvia poľnohospodárstva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, v rámci ktorej bude mať pomoc formu priamych grantov.



Opatrenie je určené pre poľnohospodárov pôsobiacich v Poľsku, ktorých postihlo zvýšenie nákladov na hnojivá spôsobené súčasnou geopolitickou krízou a súvisiacimi sankciami EÚ. Na pokrytie časti zvýšenia nákladov na hnojivá budú môcť oprávnení príjemcovia získať pomoc do výšky 107 eur na hektár poľnohospodárskej pôdy a do 53,5 eura na hektár trávnatých plôch a pasienkov. Pomoc bude obmedzená na sumu zodpovedajúcu 50 hektárom.



Komisia zistila, že poľský systém je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Pomoc totiž nepresiahne 35.000 eur na príjemcu a bude poskytnutá najneskôr do 31. decembra 2022. Exekutíva EÚ dospela k záveru, že poľský systém je potrebný, vhodný a primeraný na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu Únie a na tomto základe schválila uvedené opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)