EÚ schválila pomoc prevádzkovateľovi Towercom

Brusel 26. apríla (TASR) - Európska komisia v piatok oznámila, že na základe pravidiel EÚ o štátnej pomoci schválila plány Slovenska kompenzovať prevádzkovateľovi siete digitálnej pozemnej televízie (DTT) Towercom priame náklady vynaložené na uvoľnenie pásma 700 MHz.



Komisia pripomenula, že v rámci štátnej pomoci dostane Towercom kompenzáciu vo výške 11,7 milióna eur. Kompenzácia pokryje náklady na prenos služieb pozemnej televízie z frekvenčného pásma 700 MHz do nižších frekvencií, čo umožní využitie pásma 700 MHz pre pozemné systémy, ktoré môžu poskytovať bezdrôtové širokopásmové služby.



Táto možnosť vyplýva z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o uvoľnení pásma 700 MHz v prospech mobilných komunikácií do júna 2020 a umožnení primeranej kompenzácie operátorom DTT v súlade s pravidlami štátnej pomoci.



Komisia posudzovala slovenské opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci a zistila, že uvedené opatrenie je potrebné a vhodné na dosiahnutie stanoveného cieľa.



Okrem toho eurokomisia skonštatovala, že opatrenie je primerané, keďže kompenzácia je obmedzená na náklady, ktoré sú potrebné na uvoľnenie pásma 700 MHz a na zabránenie výraznému rušeniu, ktoré by spôsobilo prerušenie služieb DTT.



Exekutíva EÚ dospela k záveru, že Towercom nebude nadmerne kompenzovaný. Komisia zároveň zistila, že negatívne účinky na hospodársku súťaž sú obmedzené a prevažujú pozitívne účinky štátnej pomoci. Na základe toho schválila slovenské opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)