EÚ schválila pravidlá o dodávkach liekov z Británie do Severného Írska

Luxemburg 12. apríla (TASR) – Európska únia (EÚ) v utorok schválila pravidlá o zabezpečení dlhodobých dodávok liekov z Británie do Severného Írska po brexite.



To umožní farmaceutickým firmám so sídlom v Británii pokračovať v zásobovaní Severného Írska liekmi, ktoré schválili britské regulačné úrady. Ide o výnimku z tzv. severoírskeho protokolu, podľa ktorého tovar odosielaný do tejto britskej provincie musí spĺňať normy EÚ.



Severoírsky protokol je súčasť dohody o obchode po brexite, ktorú obe strany dosiahli po náročných a dlhých rokovaniach. Jeho cieľom je vyhnúť sa tvrdej hranici medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko, ktoré tak zostáva súčasťou jednotného európskeho trhu. To sa však nepáči britskej vláde, ktorá sa snaží o podstatné zmeny severoírskeho protokolu. Tvrdí, že bráni voľnému pohybu tovaru medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva a poškodzuje vzťahy medzi komunitami.



Smernica o liekoch je tak snahou o zmiernenie napätia medzi Bruselom a Londýnom.



"Rada (EÚ) prijala smernicu a nariadenie na zabezpečenie nepretržitých dodávok liekov do Severného Írska, Írskej republiky a na Cyprus a Maltu," uvádza sa vo vyhlásení bloku.



Smernica EÚ bude platiť spätne od začiatku tohto roka. Znižuje byrokraciu, v rámci ktorej lieky zo Spojeného kráľovstva, ktoré smerujú do Severného Írska, musia najskôr získať povolenie na dovoz do EÚ, "za predpokladu, že budú splnené určité podmienky".



Táto zmena je pre Severné Írsko trvalá a odráža jeho jedinečný štatút v rámci Spojeného kráľovstva, ktoré okrem svojej provincie na írskom ostrove nemá žiadna tvrdú hranicu s EÚ.



V prípade Cypru, Írska a Malty, členských krajín EÚ s historickými väzbami na Britániu, ktoré dovážajú tiež veľké množstvo liekov zo Spojeného kráľovstva, bude smernica platiť tri roky, aby sa získal čas na vybudovanie nových dodávateľských reťazcov.



Londýnu sa od podpisu o brexite nepáči povinnosť dodržiavať európske colné pravidlá v Severnom Írsku. Opakovane pohrozil, že sa uplatní článok 16 protokolu, ktorý každej zo strán umožňuje zrušiť platnosť niektorých častí dohody.



Samotná Británia ešte musí dať formálny súhlas s opatreniami, ktoré sa týkajú liekov.



Podpredseda Európskej komisie a vyslanec pre brexit Maroš Šefčovič vo vyhlásení privítal rozhodnutie EÚ a povedal, že bude pokračovať v spolupráci s Britániou na zabezpečení stability v Severnom Írsku.



TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.