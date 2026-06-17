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EÚ schválila Slovensku miliardovú pomoc pre zelené výrobné kapacity
Komisia schému chválila v rámci štátnej pomoci pre Dohodu o čistom priemysle (CISAF).
Autor TASR
Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, v súlade s cieľmi Dohody o čistom priemysle, schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške jednej miliardy eur. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia schému chválila v rámci štátnej pomoci pre Dohodu o čistom priemysle (CISAF) a tvrdí, že toto opatrenie prispeje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
Slovensko EK v rámci CISAF oznámilo schému v hodnote jednej miliardy eur na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie, ako príspevok k plneniu cieľov Dohody o čistom priemysle.
Účelom je zaručiť dostatočnú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie.
Komisia skonštatovala, že slovenská schéma spĺňa podmienky stanovené v rámci štátnej pomoci pre Dohodu o čistom priemysle. Pomoc má podnietiť výrobu čistých technológií, aj ich hlavných komponentov, ako aj získavanie súvisiacich kritických surovín. Udeliť sa môže do 31. decembra 2030.
Podľa analýzy EK slovenská schéma pomoci je potrebná, vhodná a primeraná a na základe toho opatrenie pomoci podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci schválila.
Výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v správe pre médiá uviedla, že v stredu odobrená slovenská schéma pomoci zabezpečí jednu miliardu eur na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie na Slovensku.
„Rozmanité formy pomoci, ktoré sú možné v rámci tejto schémy, spoločnostiam zaručia potrebnú flexibilitu, aby mohli v budúcich rokoch čo najefektívnejším spôsobom realizovať kľúčové investície,“ odkázala Riberová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia schému chválila v rámci štátnej pomoci pre Dohodu o čistom priemysle (CISAF) a tvrdí, že toto opatrenie prispeje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.
Slovensko EK v rámci CISAF oznámilo schému v hodnote jednej miliardy eur na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie, ako príspevok k plneniu cieľov Dohody o čistom priemysle.
Účelom je zaručiť dostatočnú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. Pomoc bude mať podobu grantov a úľavy na dani z príjmu a bude k dispozícii tak malým a stredným podnikom, ako aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie.
Komisia skonštatovala, že slovenská schéma spĺňa podmienky stanovené v rámci štátnej pomoci pre Dohodu o čistom priemysle. Pomoc má podnietiť výrobu čistých technológií, aj ich hlavných komponentov, ako aj získavanie súvisiacich kritických surovín. Udeliť sa môže do 31. decembra 2030.
Podľa analýzy EK slovenská schéma pomoci je potrebná, vhodná a primeraná a na základe toho opatrenie pomoci podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci schválila.
Výkonná podpredsedníčka EK pre čistú, spravodlivú a konkurencieschopnú transformáciu Teresa Riberová v správe pre médiá uviedla, že v stredu odobrená slovenská schéma pomoci zabezpečí jednu miliardu eur na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie na Slovensku.
„Rozmanité formy pomoci, ktoré sú možné v rámci tejto schémy, spoločnostiam zaručia potrebnú flexibilitu, aby mohli v budúcich rokoch čo najefektívnejším spôsobom realizovať kľúčové investície,“ odkázala Riberová.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)