EÚ schválila slovenskú schému pomoci na podporu intermodálnej dopravy

Brusel 4. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) o štátnej pomoci schválila vyčlenenie sumy 30 miliónov eur v rámci slovenskej schémy na podporu prechodu nákladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú cestnú a železničnú dopravu a cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Schéma podpory intermodálnej nákladnej dopravy bude financovaná prostredníctvom nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) potom, ako eurokomisia kladne posúdila plán obnovy a odolnosti Slovenska a Rada EÚ slovenský národný plán prijala.



Schéma štátnej pomoci bude prebiehať do 31. decembra 2027. Účelom slovenskej schémy je podporiť rozvoj nových trás pre nesprevádzanú kombinovanú nákladnú dopravu zahŕňajúcu cestný úsek a železničnú dopravu a/alebo vnútrozemskú vodnú dopravu. Uvedená schéma zároveň podporí nákup nových jednotiek intermodálnej prepravy.



V rámci schémy bude podpora realizovaná formou priamych grantov pre spoločnosti pôsobiace v sektore železničnej nákladnej dopravy na Slovensku. Pomoc pokryje až 49 % oprávnených nákladov v prípade podpory na nové trasy a 30 % oprávnených nákladov v prípade podpory jednotiek intermodálnej dopravy.



Komisia posudzovala navrhnuté opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci, najmä podľa článku 93 Zmluvy o fungovaní EÚ o koordinácii dopravy. Podľa stanoviska EK táto schéma je potrebná a primeraná na podporu koordinácie dopravy a prispeje k rozvoju udržateľnejšej nákladnej dopravy s cieľom znížiť negatívny vplyv cestnej dopravy na životné prostredie. Ide teda o opatrenie, ktoré bude prospešné pre životné prostredie aj pre mobilitu.



Okrem toho eurokomisia zistila, že štátna pomoc bude mať "stimulačný účinok", keďže príjemcovia by bez verejnej podpory neuskutočnili potrebné investície.



Komisia preto dospela k záveru, že navrhnuté opatrenie prispeje ku koordinácii dopravy a uľahčí presun nákladnej dopravy z cestnej na železničnú alebo vnútrozemskú vodnú dopravu v súlade s cieľmi stratégie EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a Európskej zelenej dohody a to bez toho, aby došlo k neprimeranému narušeniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu EÚ. Na tomto základe EK uvedenú slovenskú schému štátnej pomoci schválila.



Komisia posudzuje opatrenia zahŕňajúce štátnu pomoc, ktoré sú obsiahnuté v národných plánoch obnovy predložených v kontexte RRF ako prioritnú záležitosť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)