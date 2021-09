EÚ schválila Slovensku štátnu pomoc pre cestovné kancelárie

Brusel 10. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok schválila slovenskú schému štátnej pomoci určenej na podporu cestovných kancelárií v súvislosti s vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Komisia oznámila, že schválila slovenskú schému štátnej pomoci v hodnote 65 miliónov eur určenú ako pomoc pre cestovné kancelárie, ktoré utrpeli škody po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19. Schéma vo forme dotovaných pôžičiek bola schválená podľa dočasného právneho rámca štátnej pomoci, ktorý eurokomisia prijala vlani na jar.



Výška pôžičky pre konkrétnu cestovnú kanceláriu sa vypočíta na základe celkovej hodnoty poukazov vydaných do 31. augusta 2021 na cesty naplánované v období od 29. mája 2020 do 31. augusta 2021, ktoré boli následne zrušené z dôvodu šírenia nového koronavírusu vo svete a zavádzania rôznych cestovných obmedzení v snahe obmedziť šírenie vírusu. Komisia spresnila, že výška pôžičky na jedného príjemcu nepresiahne 25 % celkového obratu cestovnej kancelárie v roku 2019.



Exekutíva EÚ skonštatovala, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom právnom rámci. Zistila, že splatnosť pôžičiek je obmedzená na štyri roky, že ročné úrokové sadzby pôžičiek rešpektujú minimálne úrovne stanovené v dočasnom právnom rámci a že pôžičky sa týkajú investícií a/alebo pracovného kapitálu potrebného pre chod firmy. Zmluvy o pôžičke budú podpísané najneskôr do 31. decembra 2021.



Komisia dospela k záveru, že prijaté opatrenie je nevyhnutné, vhodné a primerané na nápravu vážnej poruchy hospodárstva členského štátu EÚ, spĺňa podmienky dočasného právneho rámca, a preto schválila uvedenú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)