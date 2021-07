Európska únia schválila Slovinsku národný plán obnovy

Ľubľana 1. júla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok schválila slovinský národný plán obnovy a odolnosti, čo je kľúčový krok na to, aby Slovinsko cez ozdravný plán EÚ po koronakríze dostalo 1,8 miliardy eur vo forme grantov a 705 miliónov eur vo forme pôžičiek. Túto správu v Ľubľane osobne potvrdila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pri príležitosti oficiálneho začiatku slovinského predsedníctva v Rade EÚ.



Podľa stanoviska eurokomisie Slovinsko cez Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (RRF) získa financie, ktoré podporia implementáciu rozhodujúcich investičných a reformných opatrení, čo umožní krajine rýchlejšie sa spamätať z dosahov koronakrízy a prijať opatrenia v prospech modernizácie ekonomiky s dôrazom na digitálny a zelený prechod.



Komisia posúdila plán Slovinska na základe kritérií stanovených v nariadení o RRF. Zvážila najmä to, či investície a reformy stanovené v národnom pláne podporujú zelený a digitálny prechod, prispejú k efektívnemu riešeniu výziev identifikovaných v európskom semestri a posilnia rast ekonomiky, vytváranie pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť.



"Slovinský plán obnovy a odolnosti kombinuje investície do zeleného a digitálneho prechodu s reformami systémov dlhodobej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti a dôchodkových systémov v prospech všetkých občanov Slovinska," uviedla Von der Leyenová s odkazom na schválený 2,5-miliardový balík.



Týždenník Politico však pri tejto príležitosti upozornil na obavy šéfky Európskej prokuratúry (EPPO) Laury Kövesiovej. Slovinsku sa totiž nepodarilo vymenovať svojich delegovaných prokurátorov pre EPPO, nový orgán EÚ, ktorý od 1. júna vyšetruje podvody a zneužitie finančných prostriedkov EÚ. Podľa Politico je dosť pravdepodobné, že Slovinsko nebude mať svojich zástupcov v EPPO, kým začnú do krajiny plynúť peniaze z ozdravného plánu EÚ. To zabráni efektívnemu dohľadu EPPO nad spôsobom, ako slovinská vláda nakladá s miliardami z Bruselu.



"Z tohto dôvodu považujem Slovinsko za obrovské riziko, pretože do krajiny budú naďalej prúdiť peniaze, ale systém riadenia a kontroly fondov EÚ v Slovinsku bude skutočne, skutočne ovplyvnený," vyjadrila hlavná prokurátorka svoje obavy pre Politico. A upozornila na "zjavný nedostatok" úprimnej spolupráce slovinských orgánov s EPP, čo môže ovplyvniť efektívnosť tejto inštitúcie.