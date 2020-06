EÚ schválila SR kompenzácie nájomného pre firmy postihnuté krízou

Brusel 17. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu potvrdila, že schválila slovenskú schému vo výške 200 miliónov eur na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré v dôsledku ochranných opatrení prijatých vládou proti šíreniu pandémie nového koronavírusu mali obmedzenú činnosť alebo ju nemohli vykonávať.



Ide o spoločnosti, ktoré museli prerušiť svoje aktivity v rôznych areáloch, prerušiť vyučovanie (v školách a školských zariadeniach) alebo zabrániť výskytu osôb v zariadeniach, ktoré prenajímajú, z dôvodu pandémie nového koronavírusu.



Táto schéma pomoci bola schválená na základe dočasného právneho rámca pre poskytovanie štátnej pomoci prijatého EK 19. marca, ktorý bol pozmenený a doplnený 3. apríla a 8. mája.



Verejná podpora pre podniky prenajímajúce priestory, ktorá bude mať formu priamych nevratných grantov, je určená na pokrytie zníženia nájomného dohodnutého s prenajímateľmi až do maximálnej výšky 50 % pôvodného nájomného. V konkrétnej rovine, ak sa nájomca dohodne s prenajímateľom na 20 % zľave z nájomného, štát prenajímateľovi v mene nájomcu zaplatí ďalších 20 % nájomného, čím sa nájomcovi zníži nájomné o 40 %.



Cieľom štátnej schémy je zmierniť náhly nedostatok likvidity, ktorému čelia spoločnosti z tejto oblasti v dôsledku opatrení prijatých na obmedzenie šírenia nového koronavírusu.



Komisia zistila, že schéma navrhnutá slovenskou vládou je potrebná, vhodná a primeraná na boj so zdravotnou krízou a je v súlade s dočasným právnym rámcom EK o poskytovaní štátnej pomoci, čo znamená, že poskytnutá podpora nepresiahne limity stanovené v dočasnom právnom rámci a že táto schéma bude trvať iba do 31. decembra 2020.





spravodajca TASR Jaromír Novak