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EÚ schválila Taliansku doložku pre investície do obrany a energetiky
Taliansko konkrétne presadzovalo, aby výnimka z rozpočtových pravidiel EÚ umožnila aj investície do dodávok energie.
Autor TASR
Brusel 9. novembra (TASR) - Európska únia v pondelok povolila Taliansku uplatniť takzvanú národnú únikovú doložku. Tento krok poskytuje vláde v Ríme dodatočný rozpočtový priestor na výdavky v oblasti obrany a energetickej bezpečnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Rozhodnutie Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) umožní krajine posilniť obranné kapacity a energetickú bezpečnosť, pričom sa zároveň zachová dodržiavanie dohodnutého výdavkového rámca a udržateľnosť verejných financií, uviedol taliansky minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti.
Taliansko konkrétne presadzovalo, aby výnimka z rozpočtových pravidiel EÚ umožnila aj investície do dodávok energie. Plánované opatrenia zahŕňajú rozširovanie zdrojov obnoviteľnej energie a skladovacích kapacít, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, napríklad škôl a nemocníc, a podporu udržateľnej mobility, verejnej dopravy a železničných sietí.
EÚ následne overí, či realizované výdavky spĺňajú kritériá pre túto flexibilitu. Taliansko tak bude každých šesť mesiacov predkladať správy o pokroku pri realizácii príslušných opatrení.
Návrh štátneho rozpočtu Talianska na rok 2027 počíta s využitím dodatočnej flexibility na výdavky v oblasti obrany, a to až do výšky 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) - v rokoch 2027 aj 2028. Ďalší priestor vo výške 0,3 % HDP je v tomto období vyčlenený na opatrenia na posilnenie energetickej bezpečnosti.
Taliansko tak bude môcť v nasledujúcich dvoch rokoch vynaložiť dodatočné prostriedky v oboch oblastiach, pričom tieto výdavky sa nebudú štandardným spôsobom započítavať do hodnotenia dodržiavania rozpočtových pravidiel EÚ.
Rozhodnutie Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) umožní krajine posilniť obranné kapacity a energetickú bezpečnosť, pričom sa zároveň zachová dodržiavanie dohodnutého výdavkového rámca a udržateľnosť verejných financií, uviedol taliansky minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti.
Taliansko konkrétne presadzovalo, aby výnimka z rozpočtových pravidiel EÚ umožnila aj investície do dodávok energie. Plánované opatrenia zahŕňajú rozširovanie zdrojov obnoviteľnej energie a skladovacích kapacít, zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov, napríklad škôl a nemocníc, a podporu udržateľnej mobility, verejnej dopravy a železničných sietí.
EÚ následne overí, či realizované výdavky spĺňajú kritériá pre túto flexibilitu. Taliansko tak bude každých šesť mesiacov predkladať správy o pokroku pri realizácii príslušných opatrení.
Návrh štátneho rozpočtu Talianska na rok 2027 počíta s využitím dodatočnej flexibility na výdavky v oblasti obrany, a to až do výšky 0,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) - v rokoch 2027 aj 2028. Ďalší priestor vo výške 0,3 % HDP je v tomto období vyčlenený na opatrenia na posilnenie energetickej bezpečnosti.
Taliansko tak bude môcť v nasledujúcich dvoch rokoch vynaložiť dodatočné prostriedky v oboch oblastiach, pričom tieto výdavky sa nebudú štandardným spôsobom započítavať do hodnotenia dodržiavania rozpočtových pravidiel EÚ.