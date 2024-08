EÚ schválila úpravy štátnej pomoci SR pre energeticky náročné podniky

Brusel 8. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že schválila úpravy slovenskej schémy štátnej pomoci na podporu energeticky náročných podnikov. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Eurokomisia spresnila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci odobrila zmeny v slovenskej schéme, ktorá má čiastočne kompenzovať energeticky náročným spoločnostiam poplatky za elektrinu, ktorými sa financovala podpora výroby energie z obnoviteľných zdrojov.



Cieľom uvedenej schémy je zmierniť riziko, že v dôsledku týchto poplatkov môžu energeticky náročné spoločnosti presunúť svoje aktivity do oblastí mimo EÚ s menej ambicióznymi klimatickými politikami.



Pôvodnú schému štátnej pomoci schválila eurokomisia v septembri 2019.



Zmeny a doplnenia zosúlaďujú schému s usmerneniami o štátnej pomoci pre klímu, ochranu životného prostredia a energetiku z roku 2022 (CEEAG) a predlžujú jej trvanie do 31. decembra 2030.



Celkový rozpočet po zmenách a doplneniach je približne 300 miliónov eur, pričom ročný rozpočet 40 miliónov eur zostáva nezmenený.



Zo zmeneného a doplneného systému budú mať prospech spoločnosti pôsobiace v sektoroch uvedených v prílohe 1 CEEAG (napríklad ťažba čierneho uhlia, plynu, dobývanie železných rúd a ostatných neželezných kovových rúd, ťažba soli, ťažba chemických a hnojivových minerálov atď.).



Tieto odvetvia sa vo veľkej miere spoliehajú na elektrickú energiu a sú obzvlášť závislé od medzinárodného obchodu. Príjemcovia budú mať zaistené zníženie odvodov o 75 % až 85 % v závislosti od ich vystavenia riziku. Uplatniteľné zníženie však nesmie viesť k odvodu pod 0,5 eur/MWh.



V rámci povolenej schémy budú musieť príjemcovia implementovať odporúčania uvedené v správe o energetickom audite alebo pokryť aspoň 30 % svojej spotreby elektriny bezemisnými zdrojmi.



Komisia posúdila zmenenú a doplnenú schému podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci a zistila, že táto schéma aj naďalej uľahčuje rozvoj hospodárskych činností, ktoré sa vo veľkej miere spoliehajú na elektrickú energiu a sú obzvlášť vystavené medzinárodnej konkurencii. Túto schému považuje EK za nevyhnutnú a vhodnú na to, aby prispela k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a tiež za primeranú, keďže jednotlivé sumy štátnej pomoci nepresahujú maximálnu výšku pomoci povolenú podľa CEEAG.



Exekutíva EÚ dospela k záveru, že pozitívne účinky tejto schémy prevažujú nad akýmikoľvek možnými negatívnymi účinkami na hospodársku súťaž a obchod v EÚ a preto upravenú schému schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.