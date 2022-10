EÚ schválila vznik Solárnej fotovoltickej priemyselnej aliancie

Brusel 11. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok formálne schválila novú Solárnu fotovoltickú priemyselnú alianciu, ktorej cieľom je rozšíriť výrobné technológie inovatívnych solárnych fotovoltických produktov a komponentov.



Komisia uviedla, že zriadenie aliancie prispeje k urýchleniu zavádzania solárnej energie v celej EÚ a k zlepšeniu odolnosti energetického systému Únie.



Solárna fotovoltická priemyselná aliancia je jednou z konkrétnych iniciatív stratégie EÚ pre solárnu energiu prijatej v máji 2022 ako súčasť plánu REPowerEU. Podľa odhadov eurokomisie pomôže EÚ dosiahnuť viac ako 320 GW novoinštalovanej solárnej fotovoltickej kapacity do roku 2025 a takmer 600 GW do roku 2030.



Utorňajšie schválenie vzniku aliancie pripravuje pôdu na výzvu na členstvo vo fotovoltickej aliancii, ktorá bude zverejnená v novembri tohto roka.



Eurokomisár Thierry Breton zodpovedný za jednotný trh v tejto súvislosti povedal, že ak chce EÚ splniť ciele v oblasti obnoviteľnej energie a vyhnúť sa nahradeniu závislosti od ruských fosílnych palív novými závislosťami, potrebuje vytvoriť priemyselnú alianciu pre solárnu energiu.



"S podporou aliancie by EÚ mohla do roku 2025 dosiahnuť 30 gigawattov ročnej výrobnej kapacity solárnej energie v celom hodnotovom reťazci fotovoltiky. Aliancia podporí inovatívny a hodnototvorný priemysel v Európe, ktorý povedie k vytváraniu pracovných miest. Európsky solárny priemysel už vytvoril viac ako 357.000 pracovných miest," vysvetlil komisár v správe pre médiá.



Aliancia po svojom založení spojí priemyselných aktérov, výskumné ústavy, spotrebiteľské združenia, mimovládne organizácie a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa zaujímajú o sektor fotovoltiky. Predloží akčný plán pre priemyselný hodnotový reťazec solárnych panelov v Európe a bude sa s EÚ a jej členskými štátmi zaoberať otázkami od výskumu a inovácií, cez technológie, priemyselné dodávateľské reťazce a suroviny až po prístup k financiám, záujmy odberateľov, medzinárodné partnerstvá, obehovú ekonomiku, udržateľnosť a rozvoj zručností.



Spustenie Solárnej fotovoltickej priemyselnej aliancie sa očakáva do konca tohto roka, pričom bude stavať na podobných úspešných príkladoch, ako sú Európska aliancia pre batérie alebo Európska aliancia pre čistý vodík.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)