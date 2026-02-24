< sekcia Ekonomika
EÚ schválila zjednodušenie požiadaviek k udržateľnosti podnikov
Prijatý text bude v najbližších dňoch zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20. dňom po tomto zverejnení.
Autor TASR
Brusel 24. februára (TASR) - Členské štáty (Rada EÚ) v utorok v Bruseli, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť EÚ, definitívne schválili zjednodušenie požiadaviek na podávanie správ o udržateľnosti a náležitú starostlivosť pre firmy. Informuje o tom spravodajca TASR.
Schválená legislatíva zjednodušuje smernice o podávaní správ o udržateľnosti podnikov (CSRD) a náležitej starostlivosti o udržateľnosť podnikov (CS3D), a to znížením záťaže spojenej s podávaním správ a obmedzením efektu presakovania povinností na menšie spoločnosti.
Zjednodušujúci balík (známy ako Omnibus I) znižuje zložitosť, zbytočné prekážky, byrokraciu, zvyšuje efektívnosť a zavádza väčšiu flexibilitu pre spoločnosti. Cieľom je posilniť konkurencieschopnosť EÚ v neustále sa meniacom geopolitickom rámci.
Rozsah pôsobnosti CSRD sa zužuje zvýšením jej prahových hodnôt na spoločnosti s viac ako 1000 zamestnancami a čistým ročným obratom nad 450 miliónov eur. Pre podniky z tretích krajín sa aktualizované požiadavky budú vzťahovať iba na spoločnosti s čistým obratom nad 450 miliónov eur pre materskú spoločnosť v rámci EÚ a s obratom nad 200 miliónov eur pre dcérsku spoločnosť alebo pobočku.
Pozmeňujúca smernica stanovuje prechodnú výnimku pre spoločnosti, ktoré museli začať podávať správy od finančného roka 2024 (spoločnosti „prvej vlny“), ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti pre roky 2025 a 2026. Zahŕňa aj výnimku pre určité finančné holdingové spoločnosti z EÚ a mimo Únie.
Rozsah pôsobnosti smernice CS3D sa zužuje zvýšením jej prahových hodnôt na spoločnosti s viac ako 5000 zamestnancami a čistým obratom nad 1,5 miliardy eur, keďže tie majú najväčší vplyv na svoj hodnotový reťazec.
Pri identifikácii a posudzovaní nepriaznivých vplyvov sa spoločnosti môžu zamerať na oblasti svojich reťazcov činností, kde sa skutočné a potenciálne nepriaznivé vplyvy s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytnú. Spoločnosti by mali zakladať svoje úsilie na primerane dostupných informáciách, čo zníži efekt presakovania žiadostí o informácie na menších obchodných partnerov.
S cieľom výrazne znížiť administratívnu záťaž bola zrušená povinnosť spoločností prijať prechodný plán na zmiernenie dosahov zmeny klímy v rámci smernice CS3D.
Aktualizované pravidlá odstraňujú harmonizovaný režim zodpovednosti EÚ.
Pokiaľ ide o sankcie, podniky budú zodpovedné na vnútroštátnej úrovni za nesprávne uplatňovanie pravidiel. Nová smernica stanovuje maximálny strop 3 % čistého celosvetového obratu spoločnosti, pričom Európska komisia v tejto súvislosti vydáva potrebné usmernenia.
Nakoniec, pozmeňujúca smernica odkladá termín prevodu smernice CS3D do vnútroštátneho práva členskými štátmi o ďalší rok, na 26. júla 2028. Spoločnosti budú musieť dodržiavať nové opatrenia od júla 2029.
Prijatý text bude v najbližších dňoch zverejnený v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20. dňom po tomto zverejnení.
Následne členské štáty budú mať jeden rok na prevedenie ustanovení aktualizovanej smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
