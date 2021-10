Brusel 11. októbra (TASR) - Európska únia (EÚ) si najala banky na predaj svojho prvého zeleného dlhopisu. Odhalili to v pondelok poznámky dvoch vedúcich manažérov, ktoré sa agentúram podarilo získať.



EÚ si najala na vedenie predaja spoločnosti BofA Securities, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Nomura a TD Securities.



Podľa poznámok manažérov 15-ročné zelené dlhopisy, splatné vo februári 2037, by mali vyniesť 12 miliárd eur. To bude doposiaľ najväčšia emisia tzv. zelených štátnych dlhopisov a mierne prekoná aj rekordných 10 miliárd libier (11,78 miliardy eur), ktoré získala v septembri z predaja zelených dlhopisov Británia.



Výnos z dlhopisu pôjde na financovanie zelených projektov členských štátov Únie z jej fondu obnovy na pomoc ekonomikám po pandémii nového koronavírusu. Predaj bude spustený "v blízkej budúcnosti v závislosti od trhových podmienok", čo je fráza, ktorú úrady pre správu dlhu zvyčajne používajú deň pred predajom, uvádza sa v poznámkach.



Emisia je prvým krokom EÚ (ktorá si dala za cieľ stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou) smerom k vedúcej pozícii na rýchlo rastúcom trhu so zelenými dlhopismi.



Výnosy zo zelených dlhopisov pôjdu na financovanie 30 % fondu obnovy EÚ v celkovej výške 800 miliárd eur, ktorý bude poskytovať členským štátom granty a pôžičky do konca roku 2026.



Plán na emisiu dlhopisov až za 250 miliárd eur by mohol transformovať EÚ na najväčšieho svetového emitenta zelených dlhopisov.



Investori budú pozorne sledovať ceny a analytici očakávajú, že zelené dlhopisy EÚ, podobne ako iné zelené dlhopisy, budú mať o niečo nižší výnos ako porovnateľné konvenčné dlhopisy.



(1 EUR = 0,84890 GBP)