EÚ si vlani posilnila pozíciu dovozcu a vývozcu agropotravín

Brusel 8. septembra (TASR) - Európska únia si v roku 2020 posilnila vedúce postavenie medzi poprednými svetovými vývozcami agropotravinárskych výrobkov. Stala sa tiež tretím najväčším dovozcom po USA a Číne. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK).



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski spresnil, že hoci sa rok 2020 ukázal byť ťažkým pre svetovú ekonomiku, bol úspešný pre agropotravinársky obchod EÚ, ktorý dosiahol hodnotu 306 miliárd eur - 184 miliárd eur pri vývoze tovarov a 122 miliárd eur pri ich dovoze.



"Obchod je politickou prioritou Európskej komisie a EÚ ako najväčší obchodný blok na svete s rozsiahlou sieťou dohôd o voľnom obchode naďalej posilňuje svoju pozíciu vo svetovom obchode," dodal eurokomisár.



Podľa neho medzinárodný obchod zohral rozhodujúcu úlohu pri zmierňovaní ničivých ekonomických dopadov pandémie nového koronavírusu. Ocenil, že sa tento sektor ukázal ako ústredný nástroj pri zvyšovaní odolnosti po koronakríze.



Komisia pripomenula, že rok 2020 priniesol jednu z najväčších recesií v globálnej hospodárskej činnosti a vo svetovom obchode. Vlani sa ekonomika EÚ znížila o 6 % a jej medzinárodný obchod mal podobný klesajúci trend - vývoz tovarov z EÚ sa v porovnaní s rokom 2019 znížil o 9 % a dovoz o 12 %.



Na druhej strane však EÚ zaznamenala mierny rast medzinárodných obchodných tokov s agropotravinami - v roku 2020 sa hodnota vývozu agropotravinárskych výrobkov z EÚ zvýšila na 184,3 miliardy eur (nárast o 1,4 % oproti roku 2019), zatiaľ čo hodnota dovozu vzrástla na 122,2 miliardy eur, čo je medziročný rast o 0,5 %. EÚ tak posilnila svoju vedúcu pozíciu medzi najväčšími svetovými vývozcami agropotravín a stala sa ich tretím najväčším dovozcom po USA a Číne.



Podľa správy EK vlani sa najlepšie darilo vývozu výrobkov z bravčového mäsa (74 % z celkových vývozov išlo do Číny) a pšenice (najmä do Afriky). Odvetvia, ktoré zažili ťažké obdobie, boli európske liehoviny, najmä destiláty, likéry a víno. Dôvodom slabšieho záujmu o tieto komodity bola aj pandémia COVID-19 či odvetné clá USA.



Agropotravinárske dovozy EÚ boli vlani najviac navýšené v oblasti olejnatých semien, mastných kyselín a voskov, palmového oleja, ovocia a tropického ovocia a sójových bôbov.



Hlavnými destináciami vývozu agropotravín EÚ boli vlani Čína, Švajčiarsko a región Blízkeho východu a severnej Afriky. Najväčší prepad zaznamenali vývozy do USA, Turecka, Singapuru a Japonska. EÚ najviac týchto komodít vlani dovážala z Kanady, najciteľnejšie zníženie importov bolo zo Spojeného kráľovstva, Ukrajiny a USA.



Z hľadiska krajín sa vlani Spojené kráľovstvo stalo najdôležitejším partnerom EÚ v obchode s agropotravinami - s podielom 23 % na celkovom vývoze európskych agropotravín a 13 % na celkovom dovoze.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)