Bratislava 5. augusta (OTS) - Sami zodpovedáme za to, aké potraviny si vyberieme. Je dôležité, aby jedlo dobre chutilo, bolo správne skladované a uvarené. Pozornosť by sme mali venovať aj tomu, či potraviny, z ktorých ho pripravujeme, sú čerstvé a neobsahujú nežiaduce alergény.V Európskej únii si však môžeme vyberať potraviny s istotou, pretože ich bezpečnosť bola overená na základe vedeckých poznatkov. Cieľom kampane EFSA s názvom EÚ si vyberá bezpečné potraviny je zvýšiť povedomie o vede, ktorá stojí za bezpečnosťou potravín a pomôcť spotrebiteľom pri prijímaní informovaných rozhodnutí o každodennom výbere potravín s vedomím, že ich potraviny sú bezpečné.Nová celoeurópska kampaň EFSA sa spustila 02. augusta 2021. Jej cieľom je podporiť Európanov, aby si vyberali potraviny s istotou, ako aj informovať ich o významnej úlohe, ktorú veda a vedci zohrávajú pri hodnotení bezpečnosti potravín. Kampaň ponúka praktické informácie – od vysvetlenia, ako čítať etiketu a porozumieť prídavným látkam až po užitočné rady, ako napr. prečo by sa surové zemiaky nemali skladovať v chladničke.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR verí, že kampaň je dôležitá iniciatíva, ktorá ďalej posilní dôveru spotrebiteľov v otázke bezpečnosti potravín. Približuje tiež dôležitosť spolupráce medzi EFSA, spotrebiteľskými organizáciami, výrobcami potravín a národnými inštitúciami. Považujeme za potrebné, aby ľudia vedeli, že potraviny v rámci celej EÚ môžu nakupovať s istotou, že sú bezpečné.Kampaň je primárne zameraná na ľudí vo veku 25 - 45 rokov, pričom tiež priblíži úlohu EFSA v súvislosti s tvorbou európskych právnych predpisov, ktoré slúžia na ochranu spotrebiteľov a celého potravinového reťazca.Kampaň môžu podporiť aj národné inštitúcie a združenia. Kampaňové materiály - vizuály, videá, či príspevky na sociálne siete v rôznych jazykoch sú k dispozícii na stránke kampane.Pre viac informácií navštívte: https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood