EÚ skúma zákaz dovozu ukrajinského obilia a chystá 2. balík pomoci

Brusel 17. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok zopakovala svoje nedeľňajšie stanovisko, podľa ktorého jednostranné opatrenia členských štátov EÚ na zákaz dovozu obilia a iných potravín z Ukrajiny s cieľom chrániť svoj agrosektor sú neprijateľné. Komisia zároveň oznámila, že "zvažuje" poskytnúť druhý balík pomoci pre farmárov v krajinách, ktoré sa sťažujú na kolaps cien v dôsledku prebytku ukrajinského obilia.



Komisia zareagovala na to, že Poľsko a Maďarsko v sobotu (15. 4.) oznámili, že chcú chrániť svojich farmárov, a preto zakazujú dovoz obilia a iných poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny do 30. júna. Slovensko o podobnom opatrení informovalo v pondelok.



Ide o situáciu, ktorá nastala po tom, ako EÚ v máji 2022, v dôsledku ruskej agresie proti Ukrajine, na jeden rok pozastavila clá na všetok dovoz z Ukrajiny. Únia po uzavretí vývozných námorných trás v Čiernom mori povolila vývoz ukrajinských zásob obilia cez vnútrozemie, cez krajiny s ňou susediace. To viedlo k zvýšenému dovozu obilia z Ukrajiny do susedných štátov, k zaplneniu sýpok a kolapsu miestnych cien.



Hovorkyňa EK Miriam Garciová Ferrerová v pondelok spresnila, že exekutíva EÚ si vyžiadala od kompetentných úradov v krajinách so zákazom dovozu ukrajinského obilia doplňujúce informácie, aby mohla vyhodnotiť tieto opatrenia, najmä ich právny základ.



"Je dôležité zdôrazniť, že obchodná politika patrí do výlučnej kompetencie EÚ a že jednostranné kroky nie sú prijateľné. V týchto ťažkých časoch je kľúčové koordinovať a zosúladiť rozhodnutia v rámci EÚ," odkázala hovorkyňa EK.



Zároveň dodala, že eurokomisia uvažuje o rozšírenej pomoci pre farmárov z týchto krajín. "Uvažujeme o druhom balíku pomoci, už sa o ňom diskutuje," povedala hovorkyňa s tým, že EK "berie do úvahy" vplyv tejto situácie na krajiny "v prvej línii".



V Poľsku sa zákaz vzťahuje na dovoz obilia, cukru, mäsa, ovocia, zeleniny, mlieka, vajec a iných potravinárskych výrobkov. V Maďarsku pokrýva dovoz obilnín, olejnín a niekoľkých ďalších produktov.



Podľa tlačovej agentúry AFP sa v roku 2022 hodnota dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov do EÚ medziročne zvýšila o 88 % (na 13 miliárd eur), k čomu prispeli prevažne obilniny.



Eurokomisia 20. marca navrhla vyčleniť 56,3 milióna eur z rezervy EÚ pre krízové poľnohospodárske situácie na podporu postihnutých farmárov v Poľsku, Rumunsku a Bulharsku. Koncom marca však päť štátov eurobloku, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko, požiadalo EÚ o dodatočnú pomoc na podporu farmárov, ktorí pre dovoz obilia a iných potravín z Ukrajiny utrpeli veľké straty.