EÚ skúma zrušenie ciel na elektromobily Volkswagenu vyrobené v Číne

Na snímke lisovňa v závode Volkswagen. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Brusel 4. decembra (TASR) - Európska komisia začala prehodnocovať antisubvenčné clá na elektromobily skupiny Volkswagen (VW) vyrobené v Číne. To by mohlo viesť k ich nahradeniu záväzkom minimálnej ceny. Uvádza sa v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Komisia, ktorá v októbri 2024 stanovila clá na elektromobily vyrobené v Číne, uviedla, že dostala ponuku od dcérskej spoločnosti Volkswagenu v čínskej provincii An-chuej a preskúma, či je prijateľná a praktická.

Závod Volkswagenu v provincii An-chuej je spoločným podnikom s čínskou spoločnosťou JAC Automobile Group. Španielska dcéra skupiny Volkswagen - Seat tam vyrába plne elektrické SUV na export pod značkami Seat a Cupra.

Podľa pravidiel EÚ platných od októbra 2024 podlieha vývoz zo závodu v An-chuej clu vo výške 20,7 %, ktoré spoločnosť Seat/Cupra označila za vážnu hrozbu.

Komisia v apríli uviedla, že sa s Čínou dohodla na preskúmaní zavedenia minimálnych cien elektromobilov vyrobených v Číne namiesto ciel, ale trvala na tom, že akékoľvek minimálne ceny by museli byť rovnako efektívne a vymáhateľné ako clá.
