EÚ:SR mala vlani najvyšší podiel mladých podnikateľov v kategórii SZČO
Správa Eurostatu konštatuje, že moderné technológie nebývalým tempom menia pracoviská a niektorí mladí ľudia si hľadajú vlastné spôsoby, ako si zarobiť na živobytie.
Autor TASR
Brusel 21. apríla (TASR) - Slovensko malo v roku 2025 najvyšší podiel mladých podnikateľov medzi samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO) vo veku 20 až 64 rokov spomedzi všetkých členských krajín EÚ. Vyplýva to z utorňajšej správy Eurostatu, štatistického úradu EÚ, informuje bruselský spravodajca TASR.
Eurostat upozornil, že prieskum bol pripravený pri príležitosti Svetového dňa kreativity a inovácie - 21. apríla - a cieľom správy o výsledkoch prieskumu je zvýšiť povedomie o úlohe kreativity a inovácie vo všetkých aspektoch ľudského rozvoja.
Správa Eurostatu konštatuje, že moderné technológie nebývalým tempom menia pracoviská a niektorí mladí ľudia si hľadajú vlastné spôsoby, ako si zarobiť na živobytie. Obracajú sa čoraz viac k samostatnej zárobkovej činnosti v oblasti kreativity a inovácií alebo sa do kategórie SZČO dostávajú z nutnosti.
V roku 2025 bolo v EÚ samostatne zárobkovo činných 2,06 milióna ľudí vo veku od 20 do 29 rokov, čo predstavuje 7,9 % všetkých samostatne zárobkovo činných osôb v „pracovnom“ veku 20 - 64 rokov.
Spomedzi 27 členských krajín EÚ bol vlani najvyšší podiel mladých podnikateľov medzi samostatne zárobkovo činnými osobami vo veku 20 - 64 rokov na Slovensku - 12,2 percenta. Na ďalších priečkach sa usadili Malta (10,5 %) a Rumunsko (10,3 %), tesne pod desaťpercentnou hranicou sa ocitli Česká republika a Holandsko. Najnižší podiel mladých v kategórii SZČO bol v Írsku (5,1 %), Bulharsku (5,3 %) a Španielsku (5,9 %).
V roku 2025 bola miera zamestnanosti ľudí vo veku 20 - 29 rokov v EÚ na úrovni 65,6 %, čo je o 6,3 percentuálneho bodu viac ako v roku 2015. Najvyššiu celkovú mieru zamestnanosti medzi ľuďmi vo veku 20 - 29 rokov mali Holandsko (84 %) a Malta (82,1 %), nasledovalo Nemecko (77 %). Na opačnom konci, s najnižšou mierou zamestnaných mladých ľudí, sa ocitlo Taliansko (47,6 %) nasledované Rumunskom (52 %) a Bulharskom (52,7 %).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
