EÚ splnila iba 11 percent odporúčaní Draghiho správy
Autor TASR
Brusel 9. septembra (TASR) - Pred rokom, 9. septembra 2024, bola na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu zverejnená správa Maria Draghiho o konkurencieschopnosti Európskej únie. Európska rada pre politické inovácie (EPIC) so sídlom v Bruseli v utorok upozornila, že Únia po roku od predloženia tejto správy splnila iba okolo 11 percent odporúčaní, informuje bruselský spravodajca TASR.
Analýza z dielne EPIC, inštitútu, ktorý sa označuje za „prvého európskeho influencera verejnej politiky“ v EÚ, vychádza deň predtým, ako predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v europarlamente predstaví správu o stave Únie. Draghiho správu si objednala práve Leyenová.
Presne pred rokom Draghi predložil svoju prelomovú správu o budúcnosti európskej konkurencieschopnosti. Varoval v nej, že krajiny EÚ sa časom môžu stať menej prosperujúcimi, menej rovnými, menej bezpečnými a v dôsledku toho menej slobodnými pri výbere svojho osudu.
EPIC spresnil, že pri tejto príležitosti zverejňuje prvý úplný audit odporúčaní Draghiho správy, pričom zistenia sú „znepokojujúce“. Podľa Európskej rady pre politické inovácie z celkom 383 odporúčaní bolo plne implementovaných iba 11,2 percenta. A ak sa započíta čiastočný pokrok, miera implementácie stúpne na 31,4 %, čo znamená, že takmer dve tretiny agendy uvedenej v Dragihho správe zostanú nedotknuté.
Draghiho správa mala slúžiť ako plán pre konkurencieschopnosť Európy v rýchlo sa meniacom svete spomaľujúceho sa obchodu, geopolitickej fragmentácie a rastúcich cien energií.
Doteraz však neexistoval mechanizmus, ktorý by euroinštitúcie viedol k zodpovednosti za dodržiavanie plánov vyplývajúcich z Draghiho správy. Túto medzeru vypĺňa Draghiho observatórium a index implementácie (inšpirovaný najlepšími globálnymi postupmi, ako je kanadský Polimeter, americký PolitiFact Truth-O-Meter a austrálsky Election Promise Tracker), ktorý systematicky sleduje výsledky EÚ v oblasti plnenia cieľov Draghiho správy.
„Draghiho správa bola sľubom. Očakávame, že tento sľub bude implementovaný. Observatórium vzniklo ako potrebný mechanizmus zodpovednosti – prvý svojho druhu na úrovni EÚ,“ oznámil zástupca riaditeľa EPIC Antonios Nestoras.
Plnenie každého z 383 Draghim navrhovaných opatrení posudzoval rôznorodý panel viac ako 120 akademikov, politických špecialistov a odborníkov. Každé odporúčanie je klasifikované ako implementované, čiastočne implementované, prebiehajúce alebo neimplementované, pričom každé posúdenie je podložené podrobnými dôkazmi.
Hodnotiaca tabuľka EPIC skonštatovala, že po roku bolo implementovaných 43 opatrení (11,2 %), čiastočne implementovaných 77 opatrení (20,1 %), prebieha implementácia 176 opatrení (46 %) a neimplementovaných bolo 87 opatrení (22,7 %).
Audit EPIC zároveň zdôraznil veľké rozdiely medzi sektormi - najviac odporúčaní bolo implementovaných v oblasti dopravy a kritických surovín, čo je poháňané potrebou zaistiť odolnosť dodávateľského reťazca a prechodom na elektromobily. Nasledoval sektor energetiky a digitalizácie, kde implementáciu odporúčaní spomaľuje ich politická citlivosť, zložitá regulácia a roztrieštené vlastníctvo. Žiaden zo sledovaných sektorov neprekročil hranicu väčšinovej implementácie odporúčaní.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)