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EÚ spúšťa šesť pilotných projektov v rámci Záruky zručností
Komisia spresnila, že pilotné projekty majú rozpočet vo výške 14,5 milióna eur a podporia takmer 1000 európskych pracovníkov ohrozených nezamestnanosťou v automobilovom priemysle.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v rámci novej Záruky zručností, jedného zo základných pilierov Únie zručností, bolo vybraných a spustených šesť pilotných projektov. Jeden z nich sa týka aj Slovenska, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že pilotné projekty majú rozpočet vo výške 14,5 milióna eur a podporia takmer 1000 európskych pracovníkov ohrozených nezamestnanosťou v automobilovom priemysle. Podporia ich tým, že im ponúknu odbornú prípravu na pracovisku a nové pracovné miesta v rastúcich sektoroch.
Šesť projektov budú realizovať partneri v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Grécku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, na Slovensku a v Taliansku.
Pilotné projekty otestujú nové modely na uľahčenie a zvýšenie bezpečnosti prechodu medzi zamestnaniami tým, že spoja poskytovateľov odbornej prípravy, verejné orgány a zamestnávateľov. Projekty zároveň otestujú, ako možno identifikovať potreby v oblasti zručností, ako možno personalizovanú odbornú prípravu lepšie zosúladiť s potrebami trhu práce a ako sa dá uľahčiť prechod z jedného zamestnania do druhého.
Podľa EK projekty prostredníctvom rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie podporia prechod do strategických alebo rastúcich sektorov a vygenerujú praktické dôkazy o tom, čo funguje, pre koho a za akých podmienok. Projekty tiež vybudujú vedomosti o tom, ako poskytovať odbornú prípravu, ktorá je dostupná, relevantná a prispôsobená rôznym študentom.
Okrem toho poskytnú praktické skúsenosti a dôkazy na vytvorenie Európskej záruky zručností v rámci budúceho Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť, ktorý bol navrhnutý na nasledujúce rozpočtové obdobie EÚ (2028 - 2034).
Pilotnú výzvu riadi Agentúra Európskeho sociálneho fondu (ESFA) ako poverený subjekt a bude sa realizovať spolu s Európskym centrom kompetencií pre sociálnu inováciu v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).
Výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxana Minzatuová v správe pre médiá uviedla, že zručnosti otvárajú dvere k pracovným miestam, stabilite a novým príležitostiam.
„Podpísaním týchto šiestich pilotných projektov začíname konkrétnu prácu na poskytovaní cielenej podpory ľuďom, aby si mohli vybudovať svoju budúcnosť v meniacej sa ekonomike. Toto je dôležitý krok k tomu, aby sa budúca Európska záruka zručností stala realitou a aby sa zabezpečila spravodlivá a inkluzívna zelená a digitálna transformácia Európy,“ odkázala komisárka.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že pilotné projekty majú rozpočet vo výške 14,5 milióna eur a podporia takmer 1000 európskych pracovníkov ohrozených nezamestnanosťou v automobilovom priemysle. Podporia ich tým, že im ponúknu odbornú prípravu na pracovisku a nové pracovné miesta v rastúcich sektoroch.
Šesť projektov budú realizovať partneri v Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Grécku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, na Slovensku a v Taliansku.
Pilotné projekty otestujú nové modely na uľahčenie a zvýšenie bezpečnosti prechodu medzi zamestnaniami tým, že spoja poskytovateľov odbornej prípravy, verejné orgány a zamestnávateľov. Projekty zároveň otestujú, ako možno identifikovať potreby v oblasti zručností, ako možno personalizovanú odbornú prípravu lepšie zosúladiť s potrebami trhu práce a ako sa dá uľahčiť prechod z jedného zamestnania do druhého.
Podľa EK projekty prostredníctvom rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie podporia prechod do strategických alebo rastúcich sektorov a vygenerujú praktické dôkazy o tom, čo funguje, pre koho a za akých podmienok. Projekty tiež vybudujú vedomosti o tom, ako poskytovať odbornú prípravu, ktorá je dostupná, relevantná a prispôsobená rôznym študentom.
Okrem toho poskytnú praktické skúsenosti a dôkazy na vytvorenie Európskej záruky zručností v rámci budúceho Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť, ktorý bol navrhnutý na nasledujúce rozpočtové obdobie EÚ (2028 - 2034).
Pilotnú výzvu riadi Agentúra Európskeho sociálneho fondu (ESFA) ako poverený subjekt a bude sa realizovať spolu s Európskym centrom kompetencií pre sociálnu inováciu v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).
Výkonná podpredsedníčka EK pre sociálne práva a zručnosti, kvalitné pracovné miesta a pripravenosť Roxana Minzatuová v správe pre médiá uviedla, že zručnosti otvárajú dvere k pracovným miestam, stabilite a novým príležitostiam.
„Podpísaním týchto šiestich pilotných projektov začíname konkrétnu prácu na poskytovaní cielenej podpory ľuďom, aby si mohli vybudovať svoju budúcnosť v meniacej sa ekonomike. Toto je dôležitý krok k tomu, aby sa budúca Európska záruka zručností stala realitou a aby sa zabezpečila spravodlivá a inkluzívna zelená a digitálna transformácia Európy,“ odkázala komisárka.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)