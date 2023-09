EÚ spúšťa tretie kolo agregácie dopytu po spoločnom obstarávaní plynu

Brusel 21. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že spúšťa tretiu výzvu pre európske spoločnosti zaregistrovať svoje potreby na nákup plynu prostredníctvom mechanizmu AggregateEU, ktorý umožňuje spoločný nákup plynu na medzinárodnom trhu.



Agregácia dopytu a spoločný nákup plynu sú hlavnými iniciatívami Energetickej platformy EÚ, ktorá bola vytvorená s cieľom stimulovať diverzifikáciu dodávok plynu do EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu a spoločnom rozhodnutí EÚ ukončiť svoju závislosť od dovozu ruských fosílnych palív a zvýšiť energetickú bezpečnosť členských krajín EÚ. Za Európsku energetickú platformu pre spoločný nákup plynu zodpovedá výkonný podpredseda EK Maroš Šefčovič.



Komisia spresnila, že tretie kolo vychádza z úspechov predchádzajúcich dvoch tohtoročných verejných výziev, v ktorých sa agregoval celkový objem európskeho dopytu po plyne vo výške 27,5 miliardy kubických metrov (m3). Z tohto objemu bolo 22,9 miliardy m3 dodaných od spoľahlivých dodávateľov.



Európske spoločnosti majú v rámci tretieho kola možnosť zareagovať na výzvu na agregovaný dopyt po plyne do 27. septembra. Súhrnný dopyt bude potom 3. a 4. októbra zverejnený v rámci verejnej súťaže na globálnom trhu, aby medzinárodní dodávatelia plynu mohli predložiť svoje ponuky na dodávky európskym zákazníkom. Potenciálni kupujúci budú môcť predložiť svoje požiadavky na dodávku plynu v období od decembra 2023 do marca 2025.



Šefčovič v správe pre médiá zdôraznil, že Únia tento rok vstupuje do zimnej sezóny v oveľa lepšej pozícii, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok energie. Zásobníky plynu sú takmer plné, zdroje dodávok sú diverzifikovanejšie ako kedykoľvek predtým a obnoviteľné zdroje energie zohrávajú v európskom energetickom mixe významnejšiu úlohu.



"Situácia na trhu s plynom však zostáva napätá. Musíme preto zostať ostražití a pokračovať v spoločných nákupoch plynu, aby sme zaručili stabilné a cenovo dostupné dodávky. Vyzývam preto európske spoločnosti, aby opäť spojili svoje sily a spolupracovali, aby sme bezpečne prežili túto zimu a zároveň sa už začali pripravovať na tú nasledujúcu," opísal situáciu Šefčovič.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)