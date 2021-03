EÚ spustila Európsku radu pre inovácie s rozpočtom 10 miliárd eur

Brusel 18. marca (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok spustila Európsku radu pre inovácie (EIC) s rozpočtom vo výške 10 miliárd eur na roky 2021 – 2027. Jej cieľom je rozvíjať a rozširovať prelomové inovácie v Európe.



Komisia spresnila, že EIC nie je len novinkou programu Horizont Európa, ale je jedinečná v celom svete, lebo spája výskum nových technológií s programom Akcelerátor a špecializovaným kapitálovým fondom (fond EIC), aby pomohla rozširovať inovatívne startupy a podporovala malé a stredné podniky. Fondu EIC budú pridelené približne 3 miliardy EUR z rozpočtu Európskej rady pre inovácie.



EK zároveň zverejnila prvý ročný pracovný program EIC, ktorý v roku 2021 otvára možnosti financovania vo výške 1,5 miliardy eur a spustila podávanie prihlášok pre dve ocenenia - Cenu EÚ pre ženy inovátorky a Európske hlavné mesto inovácií.



Eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová vyhlásila, že Európska rada pre inovácie je najambicióznejšou iniciatívou Európy na podporu prelomových objavov, ktoré Únia potrebuje, aby sa zotavila z hospodárskej krízy a urýchlila prechod na zelené a digitálne hospodárstvo. "Investície do vizionárskeho výskumu a inovačných spoločností posilnia európsku technologickú suverenitu, rozšíria činnosť najsľubnejších európskych startupov a pripravia pôdu pre nadchádzajúci európsky inovačný priestor," vysvetlila komisárka.



Európska rada pre inovácie má viacero prvkov, ktoré jej umožňujú podporovať priekopnícke podniky a projekty. Nástroj EIC Akcelerátor podporí malé a stredné podniky, najmä startupy a spin-off firmy, aby rozvíjali prelomové inovácie.



Nový systém financovania pomôže premeniť výsledky výskumu na inovácie a zavádzajú sa aj nové opatrenia na podporu žien inovátoriek, medzi ktoré patrí program pre ženy na vedúcich pozíciách.



Financovanie, ktoré bolo oznámené vo štvrtok v prvom pracovnom programe EIC, zahŕňa jednu miliardu eur pre startupy a malé podniky na vývoj a rozširovanie inovácií, ktoré majú potenciál vytvárať nové trhy alebo meniť existujúce trhy. Ide o kombinované financovanie vo výške od pol milióna eur do 15 miliónov eur. Poskytuje sa vo forme grantov, a to až do výšky 2,5 milióna eur. Z celkovej sumy je 495 miliónov eur vyčlenených na inovácie súvisiace s Európskou zelenou dohodou a strategickými digitálnymi a zdravotníckymi technológiami.



Suma 300 miliónov eur podporí vizionársky výskum, ktorý má potenciál viesť k prelomovým technologickým objavom. Výskumné tímy môžu požiadať o granty až do výšky štyroch miliónov eur. Z tohto balíka je 132 miliónov eur vyčlenených na riešenie piatich výziev - uvedomelá umelá inteligencia, nástroje na meranie aktivity mozgu, bunková a génová terapia, zelený vodík a inžinierske živé materiály.



Ďalšia suma, vo výške 100 miliónov eur, je určená na premenu výsledkov výskumu na inovačné príležitosti.











