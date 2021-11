EÚ spustila konzultáciu o vytvorení aliancie pre obnoviteľné palivá

Brusel 9. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vyzvala v utorok priemysel, verejné orgány, občiansku spoločnosť a všetkých zainteresovaných aktérov, aby predložili svoje názory na vytvorenie novej priemyselnej aliancie EÚ zameranej na zvýšenie dodávok a cenovej dostupnosti obnoviteľných a nízkouhlíkových plynných a kvapalných palív.



Komisia pripomenula, že verejná konzultácia bola oficiálne spustená v pondelok (8. 11.). Cieľom novej priemyselnej aliancie je zaistiť, aby všetky druhy dopravy mali jednoduchší prístup k obnoviteľným a nízkouhlíkovým palivám. Obzvlášť so zameraním na sektory letectva a vodnej dopravy, čo umožní doplnenie legislatívnych návrhov známych pod názvom "ReFuelEU Aviation" a "FuelEU Maritime".



Oba návrhy eurokomisia v júli tohto roku predstavila ako súčasť klimatického balíka Fit-for-55.



Eurokomisárka zodpovedná za mobilitu a dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti uviedla, že nová priemyselná aliancia, ktorá sa práve začína budovať, pomôže sektoru dopravy prejsť na novú energetickú základňu.



"Chceme zosúladiť celý priemyselný hodnotový reťazec s cieľom podporiť výrobu, distribúciu a používanie obnoviteľných a nízkouhlíkových palív v doprave. Zrýchlené využívanie takýchto palív je základom nášho úsilia o dekarbonizáciu dopravy, najmä v odvetviach letectva a vodnej dopravy," vysvetlila komisárka.



Podľa jej slov EK touto iniciatívou pokračuje v plnení stanovených záväzkov v rámci stratégie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a Európskej zelenej dohody.



Komisia upozornila, že priemyselná základňa EÚ musí vyvinúť nové možnosti získavania zdrojov, výrobnú kapacitu, skladovacie a distribučné siete, a to všetko vo veľmi krátkom čase.



Nová aliancia, ktorá vychádza zo skúseností iných priemyselných aliancií na úrovni EÚ, umožní všetkým kľúčovým aktérom – od získavania zdrojov až po koncových používateľov a poskytovateľov technológií – budovať nové obchodné vzťahy, spúšťať spoločné projekty, znižovať riziko investícií a spoločne riešiť nedostatky trhu.



Všetci aktéri, ktorí majú záujem o novú priemyselnú alianciu, vrátane globálnych obchodných partnerov EÚ, môžu prispieť k procesu jej spolutvorby prostredníctvom konzultácie dostupnej do 30. novembra na stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RLCF-Alliance.



Aj na základe výsledkov verejnej konzultácie eurokomisia následne pripraví spustenie novej aliancie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)