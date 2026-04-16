EÚ spustila mechanizmus pomoci výrobcom v akvakultúre a rybolove
Opatrenie sa uplatňuje so spätnou účinnosťou od 28. februára 2026.
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok aktivovala krízový mechanizmus Európskeho námorného, rybolovného a akvakultúrneho fondu (ENRAF), ktorý členským štátom EÚ umožňuje poskytovať finančnú kompenzáciu rybárom, výrobcom v oblasti akvakultúry, spracovateľom a maloobchodníkom, ktorých živobytie bolo narušené dôsledkami konfliktu na Blízkom východe. Na správu EK upozornil bruselský spravodajca TASR.
Opatrenie sa uplatňuje so spätnou účinnosťou od 28. februára 2026. Finančná podpora sa sa čerpá z existujúcich prostriedkov pridelených každej krajine EÚ z ENRAF v rámci jej národného programu na roky 2021 – 2027. EÚ spolufinancuje časť oprávnených výdavkov.
Opatrenia núdzovej podpory, ktoré boli vo štvrtok zavedené, boli predbežne pridelené v rámci programu ENRAF na roky 2021 - 2027, čiže okolo 760 miliónov eur z pôvodnej 1,3 miliardy eur je k dispozícii okamžite.
Kríza okolo Iránu poukázala na zraniteľnosť tohto odvetvia závislého od fosílnych palív. Urýchlenie energetickej transformácie je preto nevyhnutné pre dlhodobú konkurencieschopnosť, odolnosť a ziskovosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ.
Kríza na Blízkom východe zvýšilo ceny energie, surovín a prevádzkové náklady a znížila zisky v odvetví rybolovu a akvakultúry EÚ. Časť rybárskej flotily Únie už ukončila svoju činnosť z dôvodu zníženej ziskovosti. Podobne sú ovplyvnené aj odvetvia akvakultúry a spracovania morských plodov.
V rámci aktivovaného mechanizmu môžu členské štáty poskytnúť dva druhy krízovej podpory, a to finančnú kompenzáciu prevádzkovateľom v odvetví rybolovu a akvakultúry za ušlý príjem a dodatočné náklady vyplývajúce z narušenia trhu vrátane dodatočných nákladov vyplývajúcich zo zvýšenia cien energie či pomoc na skladovanie pre organizácie výrobcov v odvetví rybolovu, ktoré uplatňujú mechanizmus skladovania v rámci spoločnej organizácie trhov.
Komisia upozornila, že krízový mechanizmus ENRAF je dočasným opatrením. Podpora sa môže poskytnúť na výdavky vzniknuté do konca roka 2026. Túto krízovú podporu čoskoro doplnia dodatočné podporné opatrenia, ktoré môžu členské štáty ponúknuť vo forme štátnej pomoci.
Komisia konzultuje s členskými štátmi, aby získala ich názory na cielený a dočasný právny rámec na riešenie účinkov krízy na Blízkom východe na niektoré z najviac vystavených odvetví hospodárstva vrátane prvovýroby produktov rybolovu, ako sú vykládka, manipulácia alebo prvotné spracovanie rýb. Komisia má v úmysle prijať tento dočasný rámec do konca apríla.
Situácia na Blízkom východe od 28. februára 2026 vážne narušila globálne trhy s energiou a komoditami. Útoky na energetickú infraštruktúru a uzavretie Hormuzského prielivu spôsobili výrazné zvýšenie svetových cien ropy a narušili obchodné toky medzi regiónom Blízkeho východu a EÚ. Tieto narušenia majú významný a trvalý vplyv aj na odvetvie rybolovu a akvakultúry EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Opatrenie sa uplatňuje so spätnou účinnosťou od 28. februára 2026. Finančná podpora sa sa čerpá z existujúcich prostriedkov pridelených každej krajine EÚ z ENRAF v rámci jej národného programu na roky 2021 – 2027. EÚ spolufinancuje časť oprávnených výdavkov.
Opatrenia núdzovej podpory, ktoré boli vo štvrtok zavedené, boli predbežne pridelené v rámci programu ENRAF na roky 2021 - 2027, čiže okolo 760 miliónov eur z pôvodnej 1,3 miliardy eur je k dispozícii okamžite.
Kríza okolo Iránu poukázala na zraniteľnosť tohto odvetvia závislého od fosílnych palív. Urýchlenie energetickej transformácie je preto nevyhnutné pre dlhodobú konkurencieschopnosť, odolnosť a ziskovosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ.
Kríza na Blízkom východe zvýšilo ceny energie, surovín a prevádzkové náklady a znížila zisky v odvetví rybolovu a akvakultúry EÚ. Časť rybárskej flotily Únie už ukončila svoju činnosť z dôvodu zníženej ziskovosti. Podobne sú ovplyvnené aj odvetvia akvakultúry a spracovania morských plodov.
V rámci aktivovaného mechanizmu môžu členské štáty poskytnúť dva druhy krízovej podpory, a to finančnú kompenzáciu prevádzkovateľom v odvetví rybolovu a akvakultúry za ušlý príjem a dodatočné náklady vyplývajúce z narušenia trhu vrátane dodatočných nákladov vyplývajúcich zo zvýšenia cien energie či pomoc na skladovanie pre organizácie výrobcov v odvetví rybolovu, ktoré uplatňujú mechanizmus skladovania v rámci spoločnej organizácie trhov.
Komisia upozornila, že krízový mechanizmus ENRAF je dočasným opatrením. Podpora sa môže poskytnúť na výdavky vzniknuté do konca roka 2026. Túto krízovú podporu čoskoro doplnia dodatočné podporné opatrenia, ktoré môžu členské štáty ponúknuť vo forme štátnej pomoci.
Komisia konzultuje s členskými štátmi, aby získala ich názory na cielený a dočasný právny rámec na riešenie účinkov krízy na Blízkom východe na niektoré z najviac vystavených odvetví hospodárstva vrátane prvovýroby produktov rybolovu, ako sú vykládka, manipulácia alebo prvotné spracovanie rýb. Komisia má v úmysle prijať tento dočasný rámec do konca apríla.
Situácia na Blízkom východe od 28. februára 2026 vážne narušila globálne trhy s energiou a komoditami. Útoky na energetickú infraštruktúru a uzavretie Hormuzského prielivu spôsobili výrazné zvýšenie svetových cien ropy a narušili obchodné toky medzi regiónom Blízkeho východu a EÚ. Tieto narušenia majú významný a trvalý vplyv aj na odvetvie rybolovu a akvakultúry EÚ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)