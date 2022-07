EÚ spustila právne konania voči Británii

Brusel 22. júla (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v piatok štyri nové právne konania voči Británii pre porušenie ustanovení dohody o brexite, ktoré sa týkajú dodávky tovarov do Severného Írska. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Napriek opakovaným výzvam Európskeho parlamentu, 27 členských krajín EÚ a Európskej komisie na implementáciu Protokolu (o Severnom Írsku) tak vláda Spojeného kráľovstva neučinila," uvádza sa v piatkovom vyhlásení EK.



Eurokomisia, ktorá už voči Británii v tejto súvislosti spustila niekoľko konaní, by mohla v ďalšej fáze predložiť celú záležitosť Európskemu súdnemu dvoru (ECJ). Ten by následne mohol Spojenému kráľovstvu uložiť pokutu za porušenie vzájomných dohôd.



Európska únia odmieta snahy Británie o prijatie legislatívy, ktorá by zrušila niektoré z pravidiel pobrexitového obchodu so Severným Írskom, na ktorých sa Londýn dohodol s Bruselom v roku 2020 v rámci dohody o brexite.



Tento zákon, ktorý by jednostranne nahradil tzv. Severoírsky protokol, momentálne prechádza schvaľovacím konaním v britskom parlamente. Cieľom protokolu bolo zabrániť obnoveniu fyzickej hranice medzi britským Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členským štátom Európskej únie.



Britská vláda viní EÚ z autoritatívneho prístupu k pohybu tovarov medzi Britániou a Severným Írskom. Tvrdí, že nová legislatíva vnesie do protokolu len "pomerne drobné" zmeny, ktoré uľahčia obchod v rámci Spojeného kráľovstva.



Británia v rámci nového zákona plánuje zrušiť niektoré kontroly tovarov smerujúcich do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva. EÚ odmieta akékoľvek úpravy protokolu, na základe ktorého sa vykonávajú colné kontroly tovarov v severoírskych prístavoch, a to aj v prípade tovarov prichádzajúcich z Británie.



Komisia bola podľa svojho piatkového vyhlásenia donútená konať, pretože britská vláda už od februára odmieta o tejto problematike viesť "zmysluplnú diskusiu". Londýn, naopak, viní z odmietania rokovaní eurokomisiu.