< sekcia Ekonomika
EÚ spustila program digitálnej transformácie pre južné Stredomorie
Program, ktorý je spolufinancovaný nemeckou vládou, bude podporovať inkluzívny a udržateľný rast zlepšením prístupu k digitálnym službám pre občanov.
Autor TASR
Brusel 9. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v rámci posilnenej spolupráce s partnermi z južného Stredomoria spustila program digitálnej transformácie, ktorý zahŕňa krajiny severnej Afriky a Blízkeho východu. Ide o prvý výsledok v digitálnej oblasti v rámci Paktu pre Stredomorie, ktorý bol spustený koncom roka 2025, informuje spravodajca TASR.
Program, ktorý je spolufinancovaný nemeckou vládou, bude podporovať inkluzívny a udržateľný rast zlepšením prístupu k digitálnym službám pre občanov, verejnú správu a podniky a to zosúladením digitálnej regulácie, posilnením kybernetickej bezpečnosti a zlepšením digitálnych zručností.
Program vládam krajín regiónu južného Stredomoria pomôže zlepšiť digitálne predpisy, posilniť právne rámce a zlepšiť služby digitálnych zručností pre podniky a miestne malé a stredné podniky.
Komisia spresnila, že program sa zameria na tri kľúčové komponenty na podporu digitálnej transformácie v regióne. Po prvé, zosúladí predpisy o digitálnych telekomunikáciách s normami EÚ a posilní národné regulačné orgány a vytvorí regionálnu sieť na posilnenie spolupráce. Po druhé, posilní kybernetickú bezpečnosť zlepšením národných rámcov a riadenia, posilnením schopnosti predchádzať kybernetickým hrozbám, reagovať na ne a riadiť ich. A do tretice, bude rozvíjať regionálne digitálne zručnosti v súlade so štandardmi EÚ v oblasti digitálneho vzdelávania (DigComp) a vytvárať nové platformy a siete na podporu neustáleho vzdelávania a výmeny odborných znalostí.
Eurokomisárka pre stredomorie Dubravka Šuicová v správe pre médiá privítala „prelomový program“ v rámci Paktu pre Stredomorie a spresnila, že bude kľúčovým motorom inkluzívneho rastu, lebo zosúladí digitálne pravidlá, posilní kybernetickú bezpečnosť a posilní postavenie občanov so zručnosťami potrebnými v celej severnej Afrike a na Blízkom východe.
Oficiálne spustenie programu sa uskutočnilo v stredu (8.4.) v Marrákeši v Maroku na konferencii GITEX Africa za prítomnosti výkonnej viceprezidentky EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henny Virkkunenovej.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
