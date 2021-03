EÚ: SR z 5. emisie dlhopisov cez program SURE získa 330 miliónov eur

Brusel 16. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že minulotýždňové dlhopisy vo výške 9 miliárd eur, ktoré boli vydané v rámci programu SURE na ochranu pracovných miest a pracovníkov a na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov koronakrízy, rozdelila v podobe výhodných pôžičiek medzi sedem členských krajín EÚ. Slovensko dostane 330 miliónov eur.



Minulotýždňová (10. 3.) emisia sociálnych dlhopisov v rámci nástroja EU SURE bola už piata v poradí a celkovo druhá v roku 2021.



Komisia spresnila, že získanú sumu vo výške 9 miliárd eur prerozdelí nasledovne: Česká republika získa 1 miliardu eur, Chorvátsko 510 miliónov, Litva 302 miliónov, Malta 123 miliónov, Slovensko 330 miliónov, Španielsko 2,87 miliardy a Taliansko 3,87 miliardy eur.



Je to prvýkrát, čo aj Česká republika získala financovanie z tohto nástroja. Ostatných šesť krajín EÚ už ťažilo z pôžičiek v rámci programu SURE.



Tieto pôžičky pomôžu členským štátom riešiť problémy s náhlym zvýšením verejných výdavkov v záujme zachovania zamestnanosti počas pandémie. V konkrétnej rovine pomôžu vládam pokryť náklady priamo spojené s financovaním vnútroštátnych systémov krátkodobej práce a ďalších podobných opatrení, ktoré zaviedli ako odpoveď na pandémiu nového koronavírusu, a to aj pre samostatne zárobkovo činné osoby.



Doteraz 16 členských štátov získalo výhodné pôžičky cez nástroj SURE v celkovej výške 62,5 miliardy eur. V priebehu roku 2021 sa Európska komisia bude usilovať o vydanie ďalších sérií sociálnych dlhopisov a získať tak viac ako 25 miliárd eur.



Po dokončení všetkých výplat cez nástroj SURE by mala Česká republika dostať dve miliardy eur, Chorvátsko jednu miliardu, Litva 602 miliónov, Malta 244 miliónov, Slovensko 631 miliónov, Španielsko 21,3 miliárd a Taliansko 27,4 miliárd eur.



Komisia doteraz navrhla finančnú podporu pre 19 členských štátov EÚ v objeme 90,6 miliardy eur, z ktorých už bolo schválených 90,3 miliardy eur pre 18 členských štátov, očakáva sa ešte na schválenie 230 miliónov eur pre Estónsko.



Členské štáty EÚ však môžu aj naďalej predkladať žiadosti o získanie finančnej podpory cez program SURE, ktorý má celkovú palebnú silu 100 miliárd eur. Dlhopisy, ktoré vydáva EÚ v rámci nástroja SURE, sú označované ako sociálnoinvestičné dlhopisy. Investorom to dodáva istotu, že mobilizované finančné prostriedky budú skutočne použité na sociálne účely.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)