EÚ stanovuje prvú dobrovoľnú normu pre trvalé odstraňovanie uhlíka
Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala prvú sadu metodík v rámci Nariadenia EÚ o odstraňovaní uhlíka a certifikácii poľnohospodárskych podnikov (CRCF).
Autor TASR
Brusel 3. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že prijala prvú sadu metodík v rámci Nariadenia EÚ o odstraňovaní uhlíka a certifikácii poľnohospodárskych podnikov (CRCF). Metodiky sú určené na certifikáciu činností, ktoré trvalo odstraňujú oxid uhličitý (CO2) z atmosféry, informuje spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že prijatím týchto prvých dobrovoľných certifikačných metodík EÚ stanovuje jasné pravidlá a vytvára nové príležitosti pre klimatické inovácie, investície do technológií na odstraňovanie uhlíka a na riešenie greenwashingu, čiže klamlivej marketingovej praxe, ktorá neprávom výrobky alebo značky prezentuje ekologickejšie, než v skutočnosti sú.
Podľa EK tento krok stavia EÚ do pozície svetového lídra v odstraňovaní uhlíka. Poskytuje jasnosť pre spoločnosti a investorov a pomáha vytvárať rozvíjajúci sa trh pre inovatívne startupy aj pre významné biohospodárstvo EÚ. Zároveň podporuje aj ciele EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
Eurokomisár pre klímu, nulové čisté emisie a čistý rast Wopke Hoekstra v správe pre médiá uviedol, že EÚ podniká rozhodné kroky, aby bola na čele globálneho úsilia o odstraňovanie uhlíka.
„Stanovením jasných a silných dobrovoľných noriem podporujeme nielen zodpovedné a klimatické opatrenia v Európe, ale stanovujeme aj globálny referenčný bod, ktorý by mali ostatní nasledovať. Toto je dôležitý krok k dosiahnutiu našich cieľov klimatickej neutrality a zabezpečeniu udržateľnej budúcnosti,“ vysvetlil Hoekstra.
Nové pravidlá sa vzťahujú na tri typy činností trvalého odstraňovania uhlíka: priame zachytávanie uhlíka zo vzduchu s ukladaním uhlíka; zachytávanie biogénnych emisií s ukladaním uhlíka a odstraňovanie uhlíka z ekologického biouhlia.
Vďaka zavedenému certifikačnému rámcu a pravidlám riadenia môžu projekty odstraňovania uhlíka využívajúce tieto činnosti začať žiadať o certifikáciu EÚ. To umožní, aby prvé projekty boli certifikované už v nasledujúcich mesiacoch a uznané v rámci rámca EÚ pre odstraňovanie uhlíka.
Delegované nariadenie bude teraz predložené Európskemu parlamentu a Rade EÚ (členské štáty) na preskúmanie. Ak uvedené euroinštitúcie nebudú mať voči nemu námietky, nadobudne účinnosť po preskúmaní.
EK vyšetruje zahraničné subvencie pre firmu Goldwind v sektore veternej energie
Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že v súlade s nariadením o zahraničných subvenciách začala hĺbkové vyšetrovanie spoločnosti Goldwind Science & Technology Co., Ltd. v oblasti výroby a predaja veterných turbín a poskytovania súvisiacich služieb v rámci Európskej únie (EÚ). Komisia má obavy, že spoločnosti Goldwind mohli byť poskytnuté zahraničné subvencie, ktoré by mohli narušiť vnútorný trh EÚ, informuje spravodajca TASR.
Spoločnosť Goldwind má sídlo v Čínskej ľudovej republike a pôsobí najmä v sektore výroby, výskumu a vývoja, predaja a servisu veterných turbín. Na vnútornom trhu EÚ pôsobí prostredníctvom spoločnosti Vensys a jej ďalších dcérskych spoločností.
Komisia spresnila, že vyšetrovanie začala z vlastnej iniciatívy už v apríli 2024 zaslaním žiadostí o informácie viacerým spoločnostiam pôsobiacim v sektore veternej energie EÚ, vrátane spoločnosti Goldwind. Na základe predbežného vyšetrovania EK zistila náznaky, že spoločnosti Goldwind mohli byť poskytnuté zahraničné subvencie, ktoré narušujú vnútorný trh EÚ.
Možné zahraničné subvencie zahŕňajú granty, preferenčné daňové opatrenia a preferenčné financovanie vo forme úverov. Komisia má obavy, že tieto zahraničné subvencie môžu zlepšiť konkurenčné postavenie spoločnosti Goldwind na vnútornom trhu a môžu negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž v oblasti dodávok veterných turbín a súvisiacich služieb v EÚ.
V rámci hĺbkového vyšetrovania eurokomisia posúdi, či sa predbežné zistenia potvrdia.
Nariadenie EÚ o zahraničných subvenciách sa začalo uplatňovať 13. júla 2023. Nariadenie umožňuje EK riešiť deformácie spôsobené zahraničnými subvenciami, a tým umožňuje Únii zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti pôsobiace na vnútornom trhu a zároveň zostať otvorené obchodu a investíciám.
Podľa nariadenia o zahraničných subvenciách má EK právomoc začať vyšetrovania z vlastnej iniciatívy. Ak má eurokomisia na základe predbežného preskúmania dostatočné dôkazy o tom, že spoločnosť dostala zahraničnú subvenciu, ktorá deformuje vnútorný trh, prijme rozhodnutie o začatí hĺbkového vyšetrovania.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
