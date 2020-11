EÚ sumou 183 miliónov eur do CCRT zmierni dlhovú záťaž 29 krajín

Brusel 23. novembra (TASR) - EÚ prispeje sumou 183 miliónov eur do programu na odpustenie dlhov v 29 krajinách sveta s nízkym príjmom, ktorý spravuje Medzinárodný menový fond (MMF). Uviedla v pondelok Európska komisia.



Príspevky pôjdu do mechanizmu MMF s názvom Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT) a ich cieľom je zvýšiť sociálne, zdravotné a ekonomické výdavky 29 chudobných krajín v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19.



Príspevok EÚ bol oznámený v rámci summitu G20 a je v súlade s iniciatívou globálnej obnovy predsedníčky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej, ktorá spája investície a oddlženie s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v tejto súvislosti uviedol, že Únia má snahu pomáhať svojim partnerom prekonať "sociálno-ekonomickú búrku", ktorá ešte ani zďaleka neskončila. Pripomenul, že EÚ je v čele globálneho úsilia o väčšie oddlženie zadlžených krajín a reštrukturalizáciu ich dlhového bremena.



Podľa slov eurokomisárky pre medzinárodné partnerstvá Jutty Urpilainenovej úroveň dlhu bola už pred koronakrízou v mnohých krajinách vysoká a stala sa neudržateľnou.



Finančné prostriedky EÚ poskytované prostredníctvom CCRT poskytnú odpustenie dlhovej služby najchudobnejším a najzraniteľnejším krajinám sveta: Afganistan, Benin, Burkina Faso, Burundi, Čad, Komory, Demokratická republika Kongo, Džibutsko, Etiópia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Mozambik, Nepál, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Stredoafrická republika, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Šalamúnove ostrovy, Tanzánia, Tadžikistan, Togo a Jemen.



Mechanizmus CCRT je určený na splácanie dlhov voči MMF tých členských krajín s nízkym príjmom, ktoré boli postihnuté vyčíňaním prírodných živlov, alebo bojujú s katastrofami v oblasti verejného zdravia, ako sú epidémie alebo globálne pandémie. To postihnutým štátom umožňuje uvoľniť finančné zdroje na pokrytie potrieb a výziev, ktoré vznikli v dôsledku prírodnej katastrofy alebo zdravotnej krízy. Zároveň má takáto krátkodobá podpora likvidity pozitívny dosah na makroekonomickú stabilitu uvedených krajín.



S príspevkom vo výške 183 miliónov eur sa EÚ stáva najväčším darcom pre program CCRT, ktorý doteraz získal viac ako 500 miliónov USD vo forme grantov od rôznych darcovských krajín.



Spravodajca TASR Jaromír Novak