EÚ podporí 107 projektov z oblasti dopravnej infraštruktúry

Brusel 22. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok vybrala 107 projektov z oblasti dopravnej infraštruktúry, ktoré získajú granty vo výške viac ako šesť miliárd eur cez Nástroj na prepájanie Európy (NPE). Slovenska sa financovanie týka v oblasti železničnej dopravy.



Komisia spresnila, že viac ako 80 % finančných prostriedkov sa použije na podporu projektov, ktoré zabezpečujú efektívnejšiu, ekologickejšiu a inteligentnejšiu železničnú sieť, vnútrozemskú vodnú dopravu a námorné trasy pozdĺž transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).



Vybrané projekty okrem toho posilnia koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou, ktoré boli vytvorené na uľahčenie vývozu a dovozu tovarov z Ukrajiny.



Z celkového počtu 353 projektov predložených po výzve EK z roku 2022 bolo nakoniec vybraných 107 projektov.



Prioritou financovania boli aj hlavné cezhraničné železničné spojenia pozdĺž základnej siete TEN-T. Patrí medzi ne napríklad Brennerský tunel (prepojujúci Taliansko a Rakúsko), Rail Baltica, trať, ktorá spája tri pobaltské štáty a Poľsko so zvyškom Európy, či cezhraničný úsek medzi Nemeckom a Holandskom (Emmerich-Oberhausen).



Finančné zdroje získali aj námorné prístavy v Írsku, Grécku, Španielsku, Lotyšsku, Litve, Holandsku a Poľsku - sú určené na rozvoj pobrežného zásobovania elektrickou energiou s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov vyrábané kotviacimi plavidlami.



EK s cieľom podporiť vnútrozemskú vodnú dopravu vyčlenila financie na modernizáciu infraštruktúry pozdĺž cezhraničných vodných ciest medzi riekami Seina a Šelda (Francúzsko a Belgicko) a zmodernizujú sa aj vnútrozemské prístavy v povodí Dunaja a Rýna (Viedeň a Andernach).



S cieľom zvýšiť bezpečnosť a interoperabilitu železničnej dopravy EÚ sa na vlakoch a železničných tratiach v Česku, Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a na Slovensku nainštaluje Európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS).



Na cestách viacerých členských štátov EÚ sa zavedú inteligentné dopravné systémy a služby (IDS), ktoré zaistia vyššiu bezpečnosť a efektivitu dopravy. Niekoľko členských štátov získa podporu pre európske projekty manažmentu letovej prevádzky s cieľom zvýšiť efektívnosť leteckej dopravy a vytvoriť "jednotné európske nebo".



Financovanie EÚ bude mať formu grantov, ktoré sa použijú na spolufinancovanie celkových nákladov na konkrétne projekty.



V rámci programu NPE – Doprava na roky 2021 - 2027 je na granty k dispozícii 25,8 miliardy eur na spolufinancovanie projektov TEN-T v členských štátoch. Od roku 2014 sa z NPE podporilo takmer 1300 projektov v odvetví dopravy v celkovej výške 29,4 miliardy eur.



Ďalšie možnosti financovania v rámci NPE – Doprava sú k dispozícii v oblasti vojenskej mobility. Výzva z roku 2023 je otvorená do 21. septembra. Výzvy v rámci nástroja pre infraštruktúru pre alternatívne palivá sú otvorené do 7. novembra.



Komisia ďalšie výzvy na predkladanie návrhov v rámci NPE v oblasti dopravy zverejní koncom septembra.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)