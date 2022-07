Paríž 8. júla (TASR) – Európska únia (EÚ) tento rok smeruje k menšej úrode pšenice, keďže v niektorých regiónoch ju poškodilo sucho a extrémne horúčavy, čo čiastočne vykompenzovali priaznivejšie vyhliadky inde. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyhliadky na tohoročnú úrodu v EÚ sú tento rok v centre pozornosti, pretože vojna na Ukrajine narúša export z tejto krajiny a 27-členný blok sa tak stáva kľúčovým dodávateľom.



Očakáva sa, že v EÚ sa v roku 2022 vyprodukuje 125,7 milióna ton pšenice obyčajnej alebo mäkkej pšenice, čo bude o 3,4 % menej v porovnaní s minuloročnou úrodou.



Celkový objem úrody v EÚ, ktorá je jedným z najväčších svetových pestovateľov a vývozcov pšenice, sa tento rok ťažšie odhaduje vzhľadom na rozdielny vývoj počasia v jednotlivých regiónoch, uviedol nemenovaný európsky obchodník.



Tento zmiešaný obraz najlepšie ilustrujú podmienky vo Francúzsku, ktoré je najväčším producentom pšenice v EÚ. Po prvých správach o výnosoch 20 až 30 % pod priemerom na juhu krajiny sa objavili informácie o vyššej úrode na severe Francúzska, kde hlbšia pôda a neskoré jarné prehánky zmiernili sucho.



Horšia úroda sa však očakáva v Španielsku a Taliansku, keďže silné suchá a dlhotrvajúce horúčavy vysušili lány. Taliansko dokonca vyhlásilo stav núdze pozdĺž rieky Pád, v regióne, ktorý sa podieľa zhruba tretinou na jeho poľnohospodárskej produkcii.



Presun vysokých teplôt na východ minulý mesiac vyvolal tiež obavy o úrodu v krajinách ako Maďarsko.



Od Rumunska a Bulharska sa však stále očakáva, že budú mať veľkú úrodu, aj po rekordnom minulom roku.



Priaznivý dážď by mohol pomôcť severnejším regiónom, pričom niektorí obchodníci a analytici upravili odhady pre Nemecko a Poľsko.



Kvalitu zrna, ktorá určuje vhodnosť pšenice na mletie, je ťažké predpovedať. Vo všeobecnosti však teplé a suché podmienky vo Francúzsku naznačujú potenciál na uspokojivú kvalitu vrátane obsahu bielkovín.



Veľká a kvalitná úroda v Nemecku by mohla postaviť druhého najväčšieho pestovateľa pšenice v EÚ do silnej exportnej pozície, keďže vývoz z Ukrajiny cez Čierne more je naďalej obmedzený ruskou inváziou.